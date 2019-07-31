Эксперт объяснил, почему Киев тренирует ВСУ в зоне отчуждения

Отправляя своих военнослужащих на учения в Чернобыльскую зону отчуждения, украинские власти пытаются экономить, считает военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее немецкий телеканал Deutsche Welle сообщил, что военнослужащие Национальной гвардии Украины время от времени проводят военные учения в Чернобыльской зоне отчуждения. Впервые это заметили туристы из Германии и Канады, которые приезжали в Припять на экскурсию. Они обнаружили на здании заброшенного кафе многочисленные пулевые отверстия.

Экскурсовод объяснила иностранцам, что следы от пуль были оставлены не сталкерами, а сотрудниками украинской Нацгвардии во время учебных стрельб. В то же время Киев не афиширует проведение военных маневров в зоне отчуждения. Так, на сайте Национальной гвардии и МВД о проведении стрельб не сообщается.

Однако предупреждения о закрытии зоны периодически появляются на странице госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», которое отвечает за допуск туристов в Чернобыль. Хотя чаще Припять закрывается без предупреждения.

Комментируя информацию Deutsche Welle, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что на территории Украины может и не быть специально отведенных для подобных целей объектов.

«Могу предположить, что Чернобыльская зона отчуждения была выбрана только потому, что это удобное место, где нет гражданских, которые могут пострадать во время учений. Там можно спокойно проводить маневры, то есть не требуется дополнительных вложений, чтобы воссоздавать эти кварталы, жилую застройку. Например, в том же Донбассе есть жители, к тому же это конфликтная зона, а значит, стрельба и появление военных — это раздражитель. Не лучшее место для учений», — пояснил эксперт.

А ведь казалось бы, проводить те же учебные стрельбы лучше в условиях, максимально приближенных к боевым. Хотя для мероприятий по тактической подготовке Чернобыльская зона подходит больше.

«Но вообще я думаю, что Киев выбрал Припять только из экономических соображений. Территория там уже не настолько опасна, как раньше, если говорить про радиационное заражение. Да, есть полоса леса, которая находилась по ветру, и вот она очень сильно заражена. Но есть множество мест, которые были с подветренной стороны и так не излучают. Так что в Припяти удобно, а Украина, естественно, пытается экономить на всем как не очень богатая страна, вот старые руины для подготовки солдат и используют», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 21 июля на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook появилось сообщение о том, что армия Украины готова «за считанные часы» дать отпор войскам РФ в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом они отреагировали на информацию о присутствии российских военных в Белоруссии неподалеку от украинской границы.