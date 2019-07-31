Медики опровергли ложь личного врача Навального о его «отравлении»

Москва, 31 июля. Химико-токсикологическое исследование показало, что в организме скандального блогера Алексея Навального нет отравляющих веществ, сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Медик напомнил, что биоматерил был направлен в лабораторию из городской клинической больницы №64 в понедельник. Токарев в беседе с «Интерфаксом» подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ Склифосовского — специализированная и имеет широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.

На днях Навального госпитализировали с признаками отправления. По словам врача больницы, куда был доставлен скандальный блогер, учредителю так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» был поставлен диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы». Примечательно, что до этого личный врач Навального Анастасия Васильева, которая является специалистов в области офтальмологии, диагностировала у своего клиента якобы интоксикацию.

Напомним, Навального доставили в больницу 28 июля из спецприемника, куда его поместили на 30 суток за призывы к участию в незаконном митинге. Приближенный к окружению блогера источник сообщил, что глава «ФБК» мог симулировать проблемы со здоровьем, чтобы встретиться с кураторами и обсудить результаты провальной незаконной акции, а также получить новые указания.