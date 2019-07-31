Турция ожидает вторую очередь поставок российских С-400 в 2020 году

Анкара, 31 июля. Турецкие власти ожидают, что вторая очередь поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 начнется в 2020 году, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна начнет использовать ЗРК российского производства в апреле следующего года. Он пояснил, что Анкара не откажется от проекта по обеспечению нацбезопасности из-за позиции Вашингтона.

«Американцы не сделали никаких технических заявлений, которые бы поддержали аргумент, что С-400 и F-35 не смогут работать вместе», — заявил Демир, его цитирует турецкое издание Cumhurriyet.

Демир акцентировал, что управление С-400 будет в руках Турции. У комплекса есть техническая возможность для перехвата баллистических ракет.

Напомним, что покупка Турцией российского ПВО вызвала международный скандал. США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35.

Власти США не исключили, что могут ввести санкции в отношении Турции. Однако в Госдепе не называют никаких сроков до принятия окончательного решения.