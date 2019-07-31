Галкин заявил, что «гламурный Instagram» не спасет горящую Сибирь

Москва, 31 июля. Известный комик Максим Галкин выпустил видеообращение, в котором осудил россиян, критикующих чиновников за пожары в Сибири.

По словам артиста, он вовсе не пытается оправдать чиновников, которые утверждают, что бездействие — лучший план борьбы со стихийным бедствием. Речь идет о том, что потушить 3 млн гектаров горящего леса в одночасье невозможно. А что касается российских чиновников, то они являются частью российского общества и отражают все те качества национального характера, которые присущи всем россиянам, уверен Галкин. Он также раскритиковал «гламурные посты» о пожарах в Сибири.

«Наше общество с точки зрения социальной и общественной активности абсолютно инфантильно. Когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять. В том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram. От этого лес не потухнет», — отметил юморист.

Отметим, что пост Галкина за 22 часа набрал 1,2 млн просмотров и 10,8 тыс. лайков. Напомним, что ранее власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что дым от них может накрыть Москву в случае появления антициклона.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия, а также в Иркутской области. Дым от горящих лесов виден даже из космоса.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил сибирским губернаторам взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами, а также принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения огня к границам населенных пунктов.