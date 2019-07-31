Военные ДНР сообщили о планах ВСУ минировать прифронтовые поселки под Донецком

Донецк, 31 июля. Военные Донецкой Народной Республики сообщили о планах ВСУ заминировать прифронтовые поселки на подконтрольной Киеву территории к северу от Донецка.

По данным начальника пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниила Безсонова, для этих целей 56-й мотопехотная бригада украинских силовиков получила два универсальных минных заградителя (УМЗ), позволяющих минировать местность на расстоянии до 120 метров.

Безсонов уточнил, что сначала эти УМЗ собираются применять для минирования линии разграничения в районе поселков Опытное и Пески, расположенных к северу от Донецка. После этого, по данным разведки ДНР, ВСУ переместят инженерную технику под Горловку, в зону ответственности 53-й бригады.

Ранее стало известно о гибели женщины из-за взрыва противопехотной мины в поселке Зайцево. Позже было установлено, что мину установили украинские диверсанты в ночь перед взрывом.