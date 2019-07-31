Донецк, 31 июля. Украинские силовики провели серию управляемых взрывов на своих позициях под Мариуполем для того, чтобы имитировать разрывы артиллерийских снарядов, об этом сообщил представитель управления Народной милиции ДНР.

«В 11.10 зафиксировано, что в районе южнее населенного пункта Водяное инженерными подразделениями ВСУ произведена серия управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов», — сказано в сообщении ведомства.

В ДНР отметили, что в результате подрывов загорелось поле, однако тушить пожар ВСУ не собираются. В Донецке предполагают, что ВСУ взорвали свои позиции под Мариуполем, чтобы обвинить ДНР в обстреле позиций 35-й бригады морской пехоты.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Контактная группа по Донбассу согласовала режим прекращение огня. Перемирие вступило в силу 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже 21 июля.