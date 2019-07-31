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Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

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Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Москва, 31 июля. Российский лидер Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, рассмотрев доклад руководителя МЧС России Евгения Зиничева, глава российского государства Владимир Путин дал указание оборонному ведомству страны подключиться к тушению пожаров.

Уточняется, что группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до специального распоряжения.

Напомним, Сибирь и другие регионы Российской Федерации примерно семь дней назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Красноярского края. Площадь пожара в Иркутской области и Красноярском крае составляет свыше миллиона гектаров.

Власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим чрезвычайной ситуации по причине лесных пожаров. Метеорологические службы прогнозируют, что дым от них может накрыть российскую столицу в случае прихода антициклона.

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