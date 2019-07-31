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Российские дилеры приняли более 50 тысяч заказов на недорогой Hyundai Venue

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Российские дилеры приняли более 50 тысяч заказов на недорогой Hyundai Venue

Москва, 31 июля. Прием заказов на новый кроссовер Hyundai Venue стартовал два месяца назад, российские дилеры приняли более 50 тысяч заказов, однако ажиотаж вокруг недорогой модели не утихает.

За первый месяц продаж российские дилеры Hyundai реализовали около 33 тысяч автомобилей Venue, что больше, чем продажи компактного кроссовера Creta. Представители марки сообщают, что производитель оперативно поставляет новые автомобили, однако покупателям приходится ждать автомобиль до полутора месяцев.

На российском рынке стоимость Hyundai Venue в базовой комплектации составляет 599 тысяч рублей, а самая дорогая версия стоит чуть более 1 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 лошадиных сил или турбоагрегатором объемом 1 литр и мощностью 120 лошадиных сил. Кроме того, производитель предлагает версию с 1,4-литровым дизельным мотором мощностью 90 лошадиных сил.

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