ВЦИОМ рассказал, сколько россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

Москва, 31 июля. Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями — либо болели сами, либо кто-то из родных. Это следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем окружении — их знакомым или близким когда-либо ставили онкологический диагноз», — говорится в докладе.

Еще четыре процента респондентов сообщили, что им был поставлен рак, сообщил «ФедералПресс».

Согласно опросу, первое место по распространенности у мужчин занимает рак легкого, у женщин — рак молочной железы. При этом самыми распространенными онкологическими заболеваниями, с которыми сталкиваются россияне, стали рак молочной железы, рак желудка и рак легкого.

Более половины опрошенных заявили, что все виды рака одинаково трудноизлечимы. Что касается факторов, которые повышают риски возникновения онкозаболеваний, то, по мнению россиян, — плохая экология, курение и нездоровое питание, наследственность.

Опрос был проведен с 20 по 21 июля. В исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет.