Донецк, 31 июля. Украинская армия использует перемирие, чтобы нарастить свои силы в Донбассе. Об этом в среду заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Украинские боевики, используя перемирие, продолжают наращивание запрещенного вооружения и военной техники в непосредственной близости от линии соприкосновения. В районе населенного пункта Золотое-4 зафиксировано прибытие двух танков Т-72», — отметил он.

Филипоненко добавил, что украинские силовики также оборудовали возле Золотого-4 новые позиции для трех минометных расчетов.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ разместили военную технику возле школы в населенном пункте Попасная в Донбассе. Речь идет о двух БМП. Чтобы скрыть размещение боевых машин, украинская армия начала препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ в этом районе.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.