Хейтеры раскритиковали жену Тарасова за вмешательство в скандал с алиментами

Москва, 31 июля. Модель Анастасия Костенко вступилась за своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, которого обвиняют в неуплате алиментов. У спортсмена есть дочь от первого брака — десятилетняя Ангелина.

В 2018 году бывшая жена Тарасова, Оксана, подала в суд на футболиста за неуплату алиментов. Она потребовала от игрока 15 миллионов рублей. В июле 2019 года ее адвокат Сергей Жорин сообщил, что футболист проиграл очередной суд по алиментам. По решению суда был арестован автомобиль игрока, а самому Тарасову закрыли выезд из страны.

Анастасия Костенко — третья жена футболиста — вступилась за своего супруга, опубликовав запись в своем аккаунте в Instagram. Она написала, что дружная семья является залогом счастливой жизни, а также заявила, что гордится тем, что у них с Тарасовым «в общей сумме — целый отряд родственников».

«Все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны. Истина: «как аукнется, так и откликнется», — написала Костенко.

Однако хейтеры раскритиковали модель за вмешательство в скандал Тарасова с алиментами. В комментариях пользователи поинтересовались у Костенко, применяет ли она процитированную ею поговорку к собственной жизни.

«Так вам же и откликнется. Или вы забыли, с чего и на чем семью построили?» — цитирует слова комментаторов «Teleprogramma.pro».

«То есть, вы считаете нормой, что отец не обеспечивает ребенка от первого брака?» — также поинтересовались подписчики модели.

Ранее Дмитрий Тарасов объяснил, почему не платил алименты на ребенка, а также опроверг слухи о том, что он уклоняется от их уплаты. Он рассказал, что был на реабилитации и не мог сделать перевод.Также спортсмен пообещал, что переведет необходимые средства.