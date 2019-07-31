ФАН разъясняет: либеральные СМИ накаляют обстановку с помощью «правозащитников»-иноагентов

Многие либеральные СМИ опубликовали новость о том, что правозащитники признанной иностранным агентом в России организации «Мемориал» оштрафованы за пикет на Красной площади. Эта информация подана таким образом, что у читателей создается впечатление, будто в России на каждом шагу нарушается право граждан на собрания. Федеральное агентство новостей в своей постоянной рубрике «ФАН разъясняет» рассказывает, как и почему либеральные издания вводят свою аудиторию в заблуждение.

Одна из участниц пикета в память о сотруднице «Мемориала» Натальи Эстемировой заявила, что вышла на акцию, потому что это право гарантировано ей Конституцией РФ и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Либеральные СМИ растиражировали это заявление, умолчав о том, что участники публичного мероприятия грубо нарушили российское законодательство.

Более того, «правозащитники» продемонстрировали абсолютное незнание законов, потому что в статье 55 Конституции РФ прямо говорится о том, что права и свободы граждан могут быть ограничены федеральными законами, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, в статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод тоже говорится о возможности ограничения права на собрания законами. То есть российское законодательство не идет вразрез с международными нормами.

Привлекая участников пикета на Красной площади к административной ответственности, правоохранительные органы руководствовались федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в котором четко оговорено, что публичные мероприятия запрещено проводить на территории, непосредственно прилегающей к резиденциям президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также в ряде других мест.

Удивительно, что оштрафованный Алексей Черкасов, называющий себя «правозащитником» и высказавший недоумение тем, что в судебном решении неоднократно фигурирует термин «территория, непосредственно прилегающая к резиденции президента РФ», этого не знал.

Совершенно очевидно, что члены организации-иноагента «Мемориал» были задержаны и оштрафованы из-за прямого нарушения закона. Однако либеральные СМИ подают эту новость совершенно под другим соусом — они пишут, что в «России снова нарушается право на собрания». На фоне событий, произошедших 27 июля в Москве, это выглядит как попытка накалить обстановку.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.