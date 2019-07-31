Москва, 31 июля. Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» оказался под угрозой срыва из-за планов оппозиции провести очередной незаконный митинг Москве.

Организаторы беспорядков требовали согласовать проведение митинга на Лубянской площади. Столичные власти предложили провести акцию на проспекте Академика Сахарова, так как массовое мероприятие на Лубянке приведет к приостановке работы общественного транспорта, что может помешать планам тысяч москвичей.

Позднее оппозиционеры отозвали заявку на проведение акции 3 августа и прекратили переговоры с мэрией. При этом организаторы беспорядков заявили о готовности провести незаконный митинг 3 августа.

Столичная полиция призвала москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованной акции 3 августа, а также предупредила об ответственности в случае проведения такого мероприятия. Кроме того, представители МВД обратились к руководству Российской премьер-лиги с просьбой перенести матч «Спартак» — «Динамо», который запланирован на 3 августа.

Матч с участием самых популярных московских команд оказался под угрозой срыва из-за готовящегося митинга. Тысячи болельщиков, которые приобрели билеты на матч «Спартак» — «Динамо», не смогут насладиться игрой любимых команд. Однако данный факт не беспокоит организаторов несанкционированной акции, так как их главной целью является создание «красивой картинки» для западных СМИ.

Очередная несанкционированная акция в Москве станет продолжением серии незаконных митингов, организованных «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды одиозного блогера Алексея Навального. В ходе несогласованных протестных акций оппозиционеры пытаются спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Поводом для проведения незаконных митингов стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина и Любовь Соболь из-за фальсификаций и многочисленных нарушений.

Независимые кандидаты из команды Навального были пойманы на фальсификации подписных листов. В конце июня сотрудники столичной полиции обнаружили подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах «независимых кандидатов» были обнаружены «мертвые души».