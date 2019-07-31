Москва, 31 июля. В корпорации Google представили новую версию браузера Chrome 76, который способен бесплатно читать статьи на платных сайтах.

В новую версию браузера внесено порядка 30 изменений и дополнений. В Chrome 76 исправлено 43 уязвимости, которые были выявлены в предшественниках. Отмечается, что большая часть из них была обнаружена разработчиками путем автоматизированного тестирования при помощи специализированного программного обеспечения — AddressSanitizer, AFL, Control Flow Integrity и другие.

В Google рассказали, как бесплатно читать статьи на платных сайтах. Как оказалось, это стало возможно с помощью режима «инкогнито» в новой версии. Программа способна обходить так называемые paywall, которые скрывают платный контент на ресурсах. Однако эксперты подчеркивают, что эта функция работает не на всех сайтах.

По подсчетам аналитиков издания WhatsNewInPublishing, обновление Chrome так или иначе затронет треть (33%) всех новостных сайтов в Сети.

Специалисты также обращают внимание, что в Chrome 76 еще сильнее усложнился процесс запуска Flash. В новой версии полностью прекращено воспроизведение этого контента. Пользователю браузера придется активировать его поддержку вручную через меню настроек. Эксперты уточнили, что делать это придется для каждого портала в отдельности и после каждого перезапуска браузера.

Как пояснили в корпорации, нововведение связано с отказом от технологии Flash, которая постепенно уходит в историю. После установки обновления у некоторых пользователей перестали корректно работать YouTube и «Яндекс.Музыка».

Ранее исследователи безопасности Google обнаружили в iMessage шесть критических уязвимостей.