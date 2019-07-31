Продюсер фильма о легендарном вратаре Льве Яшине назвал бюджет картины

Москва, 31 июля. Бюджет биографической драмы о легендарном вратаре сборной СССР по футболу и столичного «Динамо» Льве Яшине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» составил 360 миллионов рублей. Об этом рассказал журналистам продюсер ленты Олег Капанец.

По словам Капанца, денег достаточно, чтобы сделать хорошую ленту про великого вратаря. Он отметил, что финансовая поддержка со стороны министерства культуры составляет 60 миллионов рублей.

Общий бюджет фильма составляет 360 миллионов рублей. Капанец указал на то, что по современным меркам это небольшие суммы.

«Аналогичные фильмы снимаются с гораздо большим бюджетом», — сказал он.

Биографическая картина выйдет на большие экраны страны уже в текущем году.

Напомним, в составе сборной СССР Яшин стал победителем Олимпиады-1956 в Мельбурне и чемпионом Европы в 1960 году. Кроме того, с московским клубом «черный паук» пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола. В 1963 году Яшин стал обладателем «Золотого мяча». На сегодняшний день он единственный вратарь, который выигрывал эту награду.