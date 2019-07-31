Центробанк выпустит серебряные монеты, посвященные ВС РФ

Москва, 31 июля. Центральный банк России 1 августа выпустит три серебряные монеты стоимостью 1 рубль, которые будут посвящены Вооруженным силам РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба финансового регулятора.

На оборотной стороне одной монеты будет изображена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения, на другой — стратегический бомбардировщик, мобильный ракетный комплекс и атомная подводная лодка. На третьей — нарукавный знак 12-го главного управления Минобороны РФ. Тираж каждой монеты составит 5 тыс. штук, пишет газета «Известия». Напомним, что с 2005 года Центробанк выпустил 27 видов монет из серии «Вооруженные силы РФ».

Ранее сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых. При этом Банк России допускает еще одно снижение ставки на ближайшем заседании. Кроме того, ЦБ не исключает возможности снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Отметим, что ЦБ констатировал замедление темпов инфляции, однако в то же время инфляционные ожидания остаются довольно высокими, а темпы роста экономики оказались ниже прогнозов.