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Названы самые востребованные туристические направления по России

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Названы самые востребованные туристические направления по России

Москва, 31 июля. Самыми востребованными направлениями для внутреннего туризма этим летом стали Симферополь, Сочи, Москва и Петербург, сообщила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В топ-8 самых востребованных направлений по России, по данным Общественной палаты РФ, попали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. По словам Суторминой, стоимость перелета в эти города варьируется от 12 тысяч до 17 тысяч рублей.

Представитель Общественной палаты отметила Крым, который, по ее словам, в этом году показывает рекордные результаты. От 20% до 25% всех перелетов приходится именно на Крым, добавила она в беседе с РИА Новости. Причиной повышенного спроса на полуостров стало понижение цен на перелеты: с 12446 до 10844 рублей по сравнению с прошлым годом, то есть на 12%.

Что касается зарубежных направлений, то лидерами стали Черногория, Испания, Чехия, Турция и Болгария, сообщила Сутормина.

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Источник: РИА Новости
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