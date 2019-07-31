Организаторы незаконной акции используют «тактику роя», чтобы замаскировать провокаторов

Москва, 31 июля. Так называемая оппозиция планирует устроить новые беспорядки и спровоцировать задержания на очередной незаконной акции, которая пройдет в Москве 3 августа. При этом организаторы намереваются использовать «тактику роя», чтобы замаскировать провокаторов.

Участники несанкционированного митинга планируют в грядущую субботу не локализовываться в одном месте, а создать отдельные очаги протестующих, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было как можно сложнее обеспечивать безопасность. При этом московские власти предложили так называемой оппозиции провести согласованную акцию на проспекте Сахарова, однако организаторы митинга ответили отказом.

По словам политического обозревателя Кирилла Стрельникова, решение организаторов акции устроить протесты в разных местах снова вызвано желанием пойти против закона.

«В действиях нашей оппозиции нет ничего нового, они действуют всегда по одинаковому сценарию. Они считают непродуктивным участвовать в диалоге с властью. И поэтому им не важно, что власть делает им шаг навстречу, ругает или хвалит», — отметил эксперт.

Стрельников подчеркнул, что оппозиция в любых случаях найдет возможность не идти на контакт с властью, которая пытается учитывать интересы организаторов.

«И они будут делать это под любым соусом: предложат одну площадку — они скажут «не подходит», предложат другую — скажут «время не то». Можно гарантировать, что оппозиция будет выжимать максимальную скандальность и провокационность из любой ситуации», — заявил политический обозреватель.

Он также отметил, что любой диалог с властью грозит так называемой оппозиции «потерей лица». По словам Стрельникова, организаторы беспорядков стали заложниками собственной агрессивной и провокационной позиции.

«Конечно, оппозиции все равно, что москвичи будут идти по своим делам и прогуливаться в свой выходной», — сказал эксперт.

Кроме того, политический обозреватель отметил, что организаторы несанкционированных митингов действуют по инструкциям западных кураторов.

«Многие технологии протестного движения идут с Запада, и наши оппозиционеры часто консультируются с людьми, которые занимаются этим. И один из постулатов звучит как «чем больше, тем лучше». И им неважно, что о них напишут, главное, что пишут. И они вообще заинтересованы, чтобы было как можно больше негатива, потому что любой негатив будет ими интерпретироваться, как «атака на свободу слова», — пояснил Стрельников в комментарии Nation News.

Отметим, что сначала так называемые оппозиционеры обратились к московским властям с просьбой согласовать площадку на Лубянке для проведения акции численностью до 15 тысяч человек. Также организаторы предлагали площадь у здания ФСБ или Новый Арбат. Однако московские власти отклонили данные варианты из соображений безопасности и предложили провести митинг на проспекте Сахарова.

После этого так называемые оппозиционеры отозвали заявку, однако агитацию и призывы прийти на несанкционированную акцию 3 августа продолжили. При этом участникам незаконной акции предлагается выйти на «прогулку» в любой точке Бульварного кольца и двигаться в удобном направлении.

«Тактика роя» была выбрана не случайно: организаторы учли слаженность работы полицейских на несанкционированном митинге, который прошел 27 июля, и нашли новый способ замаскировать провокаторов от правоохранителей. Отметим, что Бульварное кольцо является довольно популярным и оживленным местом. В связи с этим так называемая оппозиция может втянуть в незаконную акцию простых отдыхающих.

В пресс-службе ГУ МВД москвичей уже предупредили об ответственности за участие в несанкционированной акции 3 августа. Также в главке отметили, что полиции известно о предполагаемом использовании раздражающих аэрозолей и пиротехники и предупредили жителей столицы о необходимости соблюдения законов.

Напомним, 27 июля так называемая оппозиция устроила незаконный митинг в центре Москвы, пытаясь оказать давление на избирательные комиссии, которые на правомерных основаниях не зарегистрировали в качестве участников выборов в Мосгордуму кандидатов, предоставивших большое количество поддельных подписей.

Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. При этом все действия правоохранителей были направлены только на обеспечение безопасности граждан, которые могли пострадать из-за массовых беспорядков.

В связи с применением насилия к представителям власти Следственный комитет России возбудил три уголовных дела. Нападавшие на полицейских провокаторы могут быть осуждены на 10 лет. А организаторы массовых беспорядков могут лишиться свободы на срок до 15 лет.