ФСБ опубликовала видео задержания террористов ИГ в Татарстане

Казань, 31 июля. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили террористический акт в Татарстане, в ходе операции были задержаны двое террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). ФСБ опубликовала видео задержания террористов.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают двух человек рядом с железнодорожными путями. У террористов при себе были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и детали самодельных взрывных устройств (СВУ).

Согласно информации ведомства, задержанные — граждане Российской Федерации, их имена не разглашаются в интересах следствия. Их подозревают в подготовке теракта, вербовке соотечественников и пропаганде терроризма.

Накануне генеральная прокуратура рассказала о 17 предотвращенных в РФ терактах. В ведомстве добавили, что на сегодняшний день «сохраняется опасность формирования очагов террористической активности в регионах страны».

1 Организация запрещена на территории РФ.