Как русофобия убивает Грузию

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям новый проект: «Русофобия убивает». Новый проект призван показать всему миру последствия русофобии, которую практикуют в некоторых странах недальновидные политики.

Недальновидные — потому что русофобия всегда приводит к одному результату, снижению или даже падению темпов развития национальной экономики, и как следствие, к обнищанию населения. Мы расскажем об этих последствиях на конкретных примерах. Сегодня это будет Грузия — страна, которая сравнительно недавно была кавказской витриной советской империи.

До распада СССР Грузия была самой богатой республикой из расчета на душу населения. В среднем, грузины потребляли в три раза больше, чем производили. Фактически, Грузию кормили и содержали за счет союзного бюджета. Поэтому независимость страны не привела к процветанию, напротив, уровень жизни населения упал в несколько раз.

«После распада СССР наше население составляло около 5,5 млн человек. А сегодня, только по официальным данным, это 3,5 млн человек. Но я думаю, что это неправда — в реальности не более 2,5 миллионов человек сейчас живет в стране», — признается политолог и дипломат Гамлет Чипашвили.

В 1992 году президент Грузии Звиад Гамсахурдиа ввел запрет на торговлю Грузии с Россией. И в том же году объем грузинского промышленного производства сократился на 40%.

Конфликт с Абхазией и Осетией снизил поток туристов из России до нуля. Средняя реальная зарплата упала в 10 раз, началась массовая эмиграция населения в Россию и в страны Евросоюза. Из страны бежало более миллиона человек. Суммарное падение ВВП Грузии (на 72%) за период рецессии было наибольшим среди республик бывшего СССР.

«Когда народ поймет, что он может просто вернуться в темные времена тбилисской войны и переворотов 1999-го года, а за этим могут последовать и другие шаги. Не будем забывать, что основными инвесторами в энергетике и стратегических областях грузинской экономики, держателями является российский бизнес, государственный и частный. Далеко идти не надо, единственным поставщиком зерна, то есть хлеба в Грузию является Российская Федерация. Российская Федерация может просто сказать: «У нас не хватает запасов» и прекратить этот контакт. То есть мы можем остаться в темноте, голоде и холоде. Посмотрите, резко выросла цена на медикаменты, люди не могут, покупают поштучно уже лекарства, по одной таблетке и то не всегда могут себе это позволить. Весь пакет, весь потребительский пакет, все резко подорожало. А как подорожал бензин, горючее. То есть все зависит от России», — подчеркивает политолог Арно Хидирбегишвили.

История ничему не учит. В июне 2019 года инспирированный националистами скандал с российской делегацией на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия стал поводом для антироссийских уличных акций и резких выступлений в прессе.

В ответ на антироссийские заявления Россия отменила авиасообщение с Грузией. Российские туристы, только недавно привыкшие отдыхать в этой стране и устремившиеся туда потоком в несколько сотен тысяч человек в год, отменили бронирование отелей. Пляжи, отели и кафе в разгар сезона немедленно опустели.

«Люди живут за счет перечислений из Российской Федерации. Люди берут кредиты в банках, открыли здесь гостиницы, рестораны, магазины. Появились гиды, туризм. Все сделано, в основном, под российских туристов. Грузины продают свое вино и сельхозпродукцию в Россию. У грузин там миллионная диаспора, люди, которые зарабатывают и пересылают деньги сюда. Гуманитарные контакты. И они увидели, что все это они могут потерять. Из-за чего? Из-за политических каких-то амбиций группы людей. И вот настанет тот момент, когда народ, а главари определятся по ходу, уже сам сметет и эту власть, и оппозицию», — убежден Арно Хидегарбишвили.

Мнение политолога разделяет и глава Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

«Сегодня все в Грузии понимают — туристический сезон - 2019 рухнул, окончательно и бесповоротно. Это значит, что тысячи и тысячи людей недовольны. Причем они не просто недовольны, они оказались в бедственном положении. Очень многие из них, почти все, взяли перед сезоном кредиты в банках, и эти кредиты надо оплачивать, а туристов нет. Это означает огромный минус Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта», что есть масса недовольных людей», — отмечает Девдариани.

Главная причина нынешней заморозки отношений между двумя странами — русофобия. Этот тренд принялся насаждать в стране еще первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия, потом эстафету у него перехватил Михиал Саакашвили. Ныне русофобия искусственно насаждается в стране западными деятелями из различных НКО, «благотворительных» и «творческих» фондов, многие из которых аффилированы со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. По словам политологов, таких фондов на территории нынешней Грузии зарегистрировано более двух сотен.

«Безусловно, без всяких сомнений сотрудничество Грузии с Америкой принесло только горькие плоды. За эти 30 лет программы политики, которые приходят из США погубили Грузию полностью», — заявляет лидер партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия.

Современная Грузия, отвернувшись от России и взяв курс на Евросоюз и НАТО, потеряла гораздо больше, чем получила взамен от своих западных партнеров. Высокая безработица, отсутствие промышленности и современного сельского хозяйства, постоянный отток населения в другие страны неуклонно превращают Грузию в «страну третьего мира». Более того, Америка и ее европейские партнеры стремятся отнять у маленького государства даже те скромные достижения, которые появились у него в последние годы благодаря сотрудничеству с Россией, в частности — развивающийся туристический бизнес.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог и дипломат Гамлет Чипашвили поделился своим видением ситуации.

ФАН: Можно ли сказать, что следование в фарватере экономической политики Соединенных Штатов принесло Грузии счастье и процветание? Г. Ч.: Естественно, нет. Тот факт, что сейчас Грузия находится в такой бедственной ситуации в экономическом и социальном плане — это большая заслуга американцев. Но когда я смотрю на сегодняшних грузинских политиков, политологов, журналистов, я не могу утверждать, что мы хоть что-нибудь поняли. Похоже, многие люди не поняли абсолютно ничего. ФАН: А что принесло Грузии тесное сотрудничество с Америкой, какие плюсы и минусы? Г. Ч.: Плюсов, в общем-то, никаких. «Плюсы» — это то, что мы кричим каждый день, что «наша дорога в сторону НАТО и в Евросоюз», и что «если не сегодня, то завтра мы обязательно будем членами этих структур». Если кто-то может назвать это плюсом, то это — плюс. Больше ничего. А минусы — это вся наша сегодняшняя жизнь: безработица, полная деиндустриализация, низкое соцобеспечение и т.д. И самая большая проблема в том, что будет завтра. ФАН: А для чего Америке держать Грузию слабой в экономическом плане? Г. Ч.: Потому что, когда ты голодный, тобой легче управлять. Когда ты сытый, ты начинаешь думать о других вещах. Народ думает о хлебе насущном.

В 2018-м году уровень безработицы среди трудоспособного населения Грузии, только по официальным данным, составлял 16,9 %. Безработными являлись 28,8 % горожан, 29,6 % — жителей Тбилиси. Однако неофициальные цифры — еще больше. Согласно социологическому исследованию, проведенному в начале 2018 года, 73% опрошенных грузин назвали себя незанятыми. Из незанятых 41% заявил, что они безработные, 25% — пенсионеры, желающие устроиться на работу. Проблемы с занятостью в Грузии отметил 81% опрошенных.

«Многие говорили, что у нас еще ничего, у нас есть «Боржоми», чай, субтропики, вот это все нас прокормит. Да, прокормили и «Боржоми» и чай и субтропики, но только 5% населения. Я же говорила про «Великолепную семерку». У нас же все думали, что при капитализме они все будут капиталистами, а то, что основная масса — это пролетарии и небольшой процент капиталистов, это им в голову не пришло. Я часто пересматриваю работы Сталина и Ленина, отчасти Маркса и Энгельса. Я просто поражаюсь, сколько там правды. Как в шутке последнего времени: «Оказывается в газете «Правда» писали правду». Смешно, но так», — заключает Нана Девдариани.

В сегодняшней Грузии нет работы. У массы граждан нет денег даже на самую скромную жизнь. Тысячи пенсионеров получают мизерные пенсии, они вынуждены либо тяжело работать, либо мечтают устроиться хоть на какую-то работу. И вот в такой ситуации грузины умудрились потерять основной источник доходов для десятков тысяч граждан — российских туристов. Больше того, на горизонте маячит и потеря российского рынка для сбыта миллионов бутылок вина и минералки. Власть потакает русофобии, а русофобия убивает и экономику, и население.

«Это уже давно продолжается. Власть, которая сменила «Национальное движение» в 2012-13 годах, повела себя очень пугливо. И, когда власть робеет, усиливается деструктивная оппозиция. Еще в 2013-14 годах начали на улицах срывать «георгиевские ленточки» с российских туристов, была такая специальная группа людей. И тогда я предупреждал власти, что это не просто там кому-то ленточка не нравится, это — саботаж в отношении туризма. Это делалось для того, чтобы грузинская экономика не подпитывалась из России, чтобы не нормализовались эти отношения. Вообще, если кто-то хочет, чтобы Грузия не зависела от российской экономики... ничего плохого в этом нет. Но надо исходить из объективных реалий, и ни в коем случае не надо искусственно рвать связи. Это естественно, что Грузия зависит от российского рынка сбыта, от российского рабочего рынка, от российского туристического сектора. Это естественно, и нельзя идти против природы», — добавляет глава грузинского «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе.

Корреспонденты ФАН смогли воочию убедиться — даже в столице Грузии царит абсолютная разруха. По соседству со стеклянными мостами и офисами государственных служб находятся старые, крайне запущенные жилые кварталы — с разваливающимися домами, бревенчатыми сараями и «удобствами» во дворах. Оптимистичные грузины предпочитают подавать все это туристам как «местную экзотику», образчики своеобразного «грузинского духа». Но от этого духа несет нищетой и антисанитарией.

По мнению большинства политологов, Грузия сегодня крепко застряла в руках своих геополитических партнеров — Америки и Евросоюза. Чиновники из Брюсселя и Вашингтона чутко контролируют каждый шаг, каждое движение грузинской власти и общества.

«Американцы назначают здесь министров, под их инициативой составляются списки кандидатов в партии, которые имеют «проходные баллы» в парламент. Они лично диктуют, кто будет и кого не будет в списке и т.д. Ситуация здесь такая, что американцы в Грузии могут все», — рассказывает Гамлет Чипашвили.

Последние события в Тбилиси, направленные на прямое обострение отношений с Россией, уже вызвали в душах сотен тысяч грузин понимание того, что главная цель «геополитических друзей» Грузии — обречь ее на экономическое, социальное прозябание. Это вызывает неприкрытое раздражение у граждан. Все больше жителей страны готовы потребовать от власти более тесного сотрудничества с Россией. И весь вопрос в том, когда эта масса народного недовольства и прозрения вырвется, наконец, наружу.