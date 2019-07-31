Фейк о взломе компьютерной системы Демократов стал позором американского правосудия

Американский суд отказался рассматривать заявление Демократической партии о якобы взломе их компьютерной системы при участии избирательного штаба Дональда Трампа и России. Даже известная своей предвзятостью американская Фемида в этом случае вынуждена была признать отсутствие факта сговора. Столь же бесславный конец постиг провальное расследование о «российском вмешательстве» теперь уже бывшего специального прокурора Минюста США Роберта Мюллера, пишет американское издание FrontPage Magazine.

Престарелый политик, в свое время возглавлявший ФБР, как ни пыжился, не смог доказать ни факт «российского вмешательства», ни мифический «сговор» штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с представителями РФ во время американских президентских выборов 2016 года. Все остальные обвинения Мюллера и его команды против российских компаний и граждан оказались столь же несостоятельны.

Это абсолютно логично, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Все эти обвинения изначально не имели под собой никакого основания, поскольку изначально были основаны исключительно на домыслах.

«В США, да и в Европе нередко действуют, исходя исключительно из антироссийского ража, — говорит депутат Госдумы. — Виданное ли дело: обвинения строились на записях каких-то блогеров, на каких-то о публикациях в СМИ и так далее. Возникает вопрос: что же там за люди, в этих хваленых Соединенных Штатах, если какие-то никому не известные блогеры способны перебороть общественное мнение трехсотмиллионной страны?»

Онищенко с иронией спрашивает простых американцев:

«А вы куда смотрели? Как такое допустили? Может, вам прислать десяток наших блогеров, чтобы они все время выбирали американских президентов?»

Без сомнения, Россия опосредованно оказывает влияние на Соединенные Штаты, но не так, как это видится в горячечном бреду господину Мюллеру, говорит собеседник ФАН.

«Напомню, в США фактически на постоянной основе живет до полумиллиона россиян, многие живут там достаточно давно. Такое количество русских — это не шутка: эти люди, в том числе благодаря своему уникальному менталитету, ментальной связи с Россией, безусловно, оказывают влияние на американское общество, участвуют в моделировании того или иного политического расклада. Но ничего общего с обвинениями в мифическом «российском вмешательстве», которые я лично слышал от представителей американского истеблишмента, это не имеет», — рассказал Онищенко.

Тем нелепее обвинения в адрес России со стороны Роберта Мюллера и его команды, отмечает российский парламентарий. Судя по всему, теперь уже бывший спецпрокурор — либо человек абсолютно непрофессиональный, если не сказать глупый, либо он просто не понимал, за что берется.

Возможен и другой расклад: Мюллер изначально знал, что все его обвинения — фикция, в этом случае он является соучастником преступления, говорит депутат ГД.

Но сегодня мыльный пузырь «российского расследования» лопнул, забрызгав неудачника Мюллера, это уже непреложный факт.

«Господин Мюллер с своей «задачей» не справился — невозможно найти то, чего в принципе не существует. Поэтому он что-то мямлит, не будучи в состоянии сказать ни да, ни нет, и при этом тратя деньги американских налогоплательщиков. Уже который год что-то ищет и так ничего и не нашел. Если вам, дорогие американские конгрессмены, так нужно найти «российское вмешательство», ну что ж: составьте нам техническое задание, и мы вам с удовольствием «подберем» будущего президента, если уж вы сами не можете», — с иронией обратился к представителям американского истеблишмента Геннадий Онищенко.

А о фактической стороне «расследования» Мюллера не стоит даже говорить, настолько все это бессмысленно и ничтожно, да и вся эта авантюра поставила крест на самом понятии американского правосудия, резюмировал парламентарий.

Отметим, несмотря на полный провал «расследования» Мюллера, демократы в Конгрессе не унимаются и снова завели шарманку с импичментом Дональду Трампу, сообщает издание The Hill. Обвинение строится на том, что Трамп якобы препятствовал правосудию в ходе расследования Роберта Мюллера.

Напомним, расследование Мюллера, который пытался найти «сговор» между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями, длилось более двух лет и обошлось американской казне более, чем в 30 миллионов долларов, но никаких доказательств представлено так и не было. На фоне провала своего расследования Мюллер подал в отставку.

23 июля теперь уже бывший спецпрокурор принимал участие в слушаниях в Конгрессе по итогам расследования о «российском вмешательстве». Мюллер оказался не в состоянии вразумительно ответить ни на один вопрос и расписался в незнании своего же доклада.

Отметим, правоохранительные органы США также выдвигают бездоказательные обвинения в адрес российской компании «Конкорд», принадлежащей петербургского бизнесмену Евгению Пригожину. Однако адвокаты компании сумели доказать, что спецпрокурор Мюллер и генпрокурор США Уильям Барр сами нарушили американское законодательство и не понесли наказание, поскольку их простили за правовую безграмотность. Адвокаты «Конкорда» убедительно доказали, что во время разбирательства Мюллер и Барр пытались оказать давление на суд и присяжных, преждевременно раскрыв материалы дела.