Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Публикация карты размещения видеокамер сократит число аварий в РФ, считает автоэксперт

33
0 Оставить комментарий

Шкуматов отреагировал на обнародование ГИБДД карты размещения видеокамер

ГИБДД впервые опубликовала на своем официальном сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация обо всех средствах фиксации нарушений на дорогах. Ранее был известен лишь перечень мест, где расположены фото- и видеокамеры.

Известный российский автоэксперт Петр Шкуматов в эксклюзивном разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей поддержал данную инициативу, считая, что она поможет сократить как число нарушений Правил дорожного движения, так и количество аварий, неразрывно с ними связанных.

«Основная задача камер — не «зарабатывать» штрафы, а стимулировать, скажем так, добропорядочное поведение водителей на конкретном участке дороги, который представляет собой так называемый очаг аварийности, — заявляет он. — У нас с недавних пор камеры устанавливаются только в таких местах».

Автоэксперт Петр Шкуматов

По словам координатора движения «Общество синих ведерок», когда знаешь, где висит камера, соответственно, возникает определенный вопрос: «Вы хотите чего добиться — денег на этом заработать или улучшить безопасность движения?»

«Потому что если я, допустим, еду по опасному участку, а меня никто не предупреждает о камере, я продолжаю так ехать и дальше и попадаю в ДТП, — предполагает Шкуматов. — Мне потом штраф придет, а вот аварию-то кто отменит? Никто».

В то же самое время, например, водитель едет с нарушением скоростного режима и видит, что впереди опасный участок, там висят камера и знак «70». Он сбрасывает скорость, спокойно проезжает этот участок, не только не получив штрафа, но и не создав угрозу безопасности.

Шкуматов отреагировал на обнародование ГИБДД карты размещения видеокамер

«Результат достигнут? — спрашивает собеседник ФАН. — Достигнут. Штрафа нет? Нет. Отлично! Так что на самом деле все сделано правильно. Давно надо было это сделать. Я всецело поддерживаю [идею]. И надеюсь, что они будут регулярно обновлять всю эту информацию».

Любопытно, что, когда появилась новость о публикации интерактивной карты, сайт ГИБДД на какое-то время попросту «обвалился». Как отметил Шкуматов, сервер просто не рассчитан на то, что «вся страна полезет туда одномоментно».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров