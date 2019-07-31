Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Более 40 человек пострадали из-за волны в аквапарке в Китае

207
0 Оставить комментарий

Более 40 человек пострадали из-за волны в аквапарке в Китае

Пекин, 31 июля. Более 40 человек пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке в городе Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской провинции Цзилинь (Гирин). Об этом говорится в заявлении властей города.

Отмечается, что инцидент произошел 29 июля: в бассейне появилась слишком большая искусственная волна. Посетители, которые в этот момент там находились, получили множество ушибов, передает РИА Новости.

Как пишет «Газета.Ru», под напором воды люди натыкались друг на друга и отлетали к стенкам бассейна. Большинство из них были в спасательных жилетах или со спасательными кругами, и не смогли сгруппироваться. 

Сейчас в больницах остаются два человека с переломами ребер, один пострадавший — с переломами ног, еще два посетителя аквапарка — с сильными ушибами. Остальные 39 человек уже выписаны из медицинских учреждений. По информации из предварительного расследования инцидента, причиной происшествия стала подача слишком большого напора воды в генератор волн, передает телеканал «360».

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров