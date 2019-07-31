Более 40 человек пострадали из-за волны в аквапарке в Китае

Пекин, 31 июля. Более 40 человек пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке в городе Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской провинции Цзилинь (Гирин). Об этом говорится в заявлении властей города.

Отмечается, что инцидент произошел 29 июля: в бассейне появилась слишком большая искусственная волна. Посетители, которые в этот момент там находились, получили множество ушибов, передает РИА Новости.

Как пишет «Газета.Ru», под напором воды люди натыкались друг на друга и отлетали к стенкам бассейна. Большинство из них были в спасательных жилетах или со спасательными кругами, и не смогли сгруппироваться.

Сейчас в больницах остаются два человека с переломами ребер, один пострадавший — с переломами ног, еще два посетителя аквапарка — с сильными ушибами. Остальные 39 человек уже выписаны из медицинских учреждений. По информации из предварительного расследования инцидента, причиной происшествия стала подача слишком большого напора воды в генератор волн, передает телеканал «360».