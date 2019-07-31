МИД РФ назвал нарушением свободы слова блокировку аккаунта посольства РФ в Twitter

Москва, 31 июля. Блокировка аккаунта российского посольства в Сирии в социальной сети Twitter из-за критики «Белых касок» является цензурой и нарушением свободы слова, сообщили в МИД РФ.

«Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокрован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

В российском министерстве иностранных дел потребовали от Twitter разблокировать аккаунт посольства.

Посольств РФ в ЮАР сообщило, что американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского посольства в Сирии за критику в адрес псевдогуманитарной организации «Белые каски». Уличенная в распространении фейков организация опубликовала постановочные кадры якобы «ударов ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб».

«Белые каски» уже были уличены в распространении фейковой информации о событиях в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Организация сообщила, что якобы правительственные силы Сирии устроили химатаку в Думе, при этом белокасочники предоставили постановочные фотографии и видеоматериалы. Достоверность видео опровергли сами же актеры, принимавшие участие в постановочных съемках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность «Белых касок» в Сирии, обвинила западных партнеров в попытках убедить весь мир в существовании «параллельной реальности», в том, что в этой реальности «высокая вероятность» превратилась в весомый аргумент.