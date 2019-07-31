Эксперт оценил разговор Зеленского и Лукашенко о ситуации в Донбассе

Минску нужен мир на территории Донбасса, чего не скажешь о действующей украинской власти. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

На связи с Минском

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации на территории Донбасса. Также Зеленский поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Лукашенко.

«Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе, и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с успешным проведением политических кампаний. Президент Белоруссии пожелал собеседнику успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.

Зеленскому мир не нужен

Как отметил Владимир Соловейчик, то, что белорусский народ и президент Александр Лукашенко выступали ранее и теперь выступают против кровопролития в Донбассе, очевидно. Каждая спасенная человеческая жизнь бесценна. Очевидно, что Лукашенко искренне хочет мира и пытается для этого сделать все, что в его силах.

«Другое дело — украинский президент Зеленский. С момента его вступления на киевский президентский престол и соответствующего получения полномочий верховного главнокомандующего над всеми украинскими силовиками и боевиками, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины не только не прекратились, но и усилились. Вооруженные провокации украинских буржуазных националистов против мирных жителей Новороссии набирают обороты день ото дня, что наглядно демонстрирует истинные намерения Зеленского и тех, кто за ним стоит. Им мир в Донбассе не нужен. Почему — понятно», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, действуя под лозунгом «переукрасть недоукраденное!», Зеленский объявил о планах масштабной приватизации земель, дорог, железных и автомобильных, портовой инфраструктуры. Скупят это все капиталисты из США, Израиля, Германии, Франции, Польши, взяв к себе в качестве «прикрытия» близких к команде Зеленского местных финансовых воротил на правах младших партнеров.

«В этой ситуации гражданину Зеленскому крайне важно отвлечь внимание украинских трудящихся от этих планов, которые окончательно ставят крест на надеждах, что когда-нибудь украинцы станут нормальными людьми и будут жить по-человечески, а не как рабы и холопы. Усиление напряженности на границах Украины с ДНР и ЛНР — отличное средство для такого отвлечения внимания. А разговор с Лукашенко, по версии Зеленского, призван всего лишь несколько замаскировать эти опасные планы и агрессивные намерения, показать, что власти Украины будто бы привержены «мирному процессу в русле минских соглашений». Но на деле это чистой воды обман», — заключил Владимир Соловейчик.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.