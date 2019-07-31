Организатор незаконного митинга в Москве Светов арестован на 30 суток

Москва, 31 июля. Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов арестован на 30 суток за организацию незаконного митинга в Москве. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы.

Светову вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Сотрудники полиции задержали члена незарегистрированной Либертарианской партии во вторник.

Напомним, в середине июля Светов организовал незаконный митинг на Трубной площади. Он призывал москвичей присоединиться к его нелегальному мероприятию.

Поводом для организации незаконной акции стал недопуск так называемых «независимых кандидатов» к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал ряду оппозиционеров из-за большого количества недействительных подписей. Примечательно, что еще до проверки документов на просторах Интернета появились видеоролики, на которых зафиксирована работа «активистов», рисующих подписи в пользу «независимых кандидатов». В то же время в подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь фигурировали имена давно умерших людей.