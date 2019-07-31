Токио, 31 июля. Группа ученых из Университета Токио проведет опыты над человеческими и мышиными эмбрионами. Отмечается, что японские ученые попробуют скрестить эмбрионы двух видов.

Японские ученые создадут гибрид человека и мыши. Биолог Хиромицу Накаучи, который возглавляет работу над этим проектом, планирует в дальнейшем имплантировать подобные эмбрионы суррогатным матерям-животным. По данным издания The Nature, ученые хотят научиться воспроизводить животных с органами, состоящими из человеческих клеток. В дальнейшем такие органы можно будет пересаживать людям.

До 1 марта 2019 года в Японии нельзя было проводить исследования с участием эмбрионов, содержащих клетки человека. Опыты со смешанными эмбрионами нельзя было осуществлять дольше двух недель. В июле 2019 года министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии пересмотрело это решение.

Ранее ученые выяснили главную причину развития человека. В основе развития эмбриона человека и животных лежит геометрия тела зародыша, которая влияет, в частности, на распределение белка миозина — главного компонента мышечных волокон. К такому выводу пришли ученые из Университета Гренобль-Альпы.

Эмбрион проходит процесс морфогенеза, в результате которого претерпевает сложные деформации и приобретает заданную форму. Определенную роль в этом процессе играют гены, которые регулируют активность ключевых молекул, например, белка миозина, который является главным компонентом мышечных волокон.

Однако до настоящего момента было непонятно, как происходит появление новых структур и органов. Чтобы выяснить, от чего зависит перемещение клеток внутри эмбриона, ученые исследовали процесс удлинения тела зародыша мухи-дрозофилы.

При помощи метода конечных элементов ученые провели расчеты, которые показали, что миозин действительно вызывает масштабные перемещения клеток. Важную роль в этом процессе играет неравномерное распределение белка в тканях. Распределение белка, в свою очередь, зависит от геометрии зародыша, которая формируется на начальных этапах развития. Таким образом, конечную форму организма определяет взаимодействие между миозином и структурой эмбриона, резюмируют ученые.

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