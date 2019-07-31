Землетрясение произошло у берегов Крита

Афины, 31 июля. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около острова Крит, сообщили в афинском Геодинамическом институте.

Эпицентр землетрясения произошел в 31 километре к юго-востоку от города Ираклиона. Толчки произошли около 7.39 по местному времени

По оценке экспертов, очаг залегал на глубине около 66 километров, передает Греческое государственное телевидение (ERT). На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Как пишет «МИР24», землетрясение чувствовалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.

Менее двух недель назад в Греции недалеко от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,3. По словам очевидцев, толчки ощущались не только в столице страны, но и во многих городах центрального региона. К счастью, никто серьезно не пострадал, лишь в некоторых районах Греции возникли перебои с электричеством, из-за чего сотни людей застряли в лифтах.

В начале месяца мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге американского штата Калифорния, пишет «Газета.ru».