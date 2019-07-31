Режиссера «Аритмии» Хлебникова привлекут к созданию фильма о гендерных проблемах

Москва, 31 июля. Режиссер Борис Хлебников станет художественным руководителем фильма «Ярость», который посвящен гендерным проблемам в обществе. Об этом кинематографист заявил в своем видеообращении, направленном экспертном совету министерства культуры РФ по игровым национальным фильмам.

По словам Хлебникова, гендерные проблемы на сегодняшний день актуальны во всем мире, и Россия не исключение.

«В центре сюжета трагедия женщины. Это очень необычная история, у нее огромный фестивальный потенциал, буду этому проекту помогать», — отметил режиссер.

Сюжет «Ярости» повествует о представительнице восточной диаспоры Мариям, которая вынуждена взять в руки семейный бизнес и начать управлять продуктовым магазином после того, как ее брат погибает, а отца разбивает паралич. При этом между Мариям и поставщиками возникает конфликт, поскольку партнеры ее семьи не готовы вести дела с женщиной.

Отметим, что самым известным фильмом Хлебникова является драма «Аритмия», которая выиграла гран-при кинофестиваля «Кинотавр», получила приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Лента также была удостоена награды за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Чикаго, получила премии «Золотой орел» и «Ника». Последняя награда вручалась сразу по семи номинациям — лучший игровой фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана и лучшая операторская работа.