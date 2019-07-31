Битва бронированных «гладиаторов» начнется на полигоне «Алабино»

Открытие V Армейских международных игр АрМИ-2019 состоится 3 августа на полигоне «Алабино» под Москвой.

В этом году игры будут проходить по 17 августа включительно на полигонах России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

«Бхишмы» не будет

Министерство обороны России пригласило к участию в играх 85 стран. Не все из них ответили на это приглашение согласием. Тем не менее, состав участников V Армейских международных игр существенно расширился. Так, в АрМИ-2019 впервые примут участие команды Кубы, Иордании, Камбоджи, Мали, Республики Конго и Шри-Ланки.

По информации организаторов, всего в АрМИ-2019 поучаствует свыше 200 команд, в состав которых вошли более 5 тысяч военнослужащих. Они будут соревноваться в 32 конкурсах, из которых 4 зрители увидят впервые. Это «Аварийный район», «Конный марафон», «Саянский марш» и «Полярная звезда».

Все они по-своему будут уникальными и интересными. Но традиционно наиболее популярным конкурсом АрМИ, который, кстати, когда-то и послужил основой для выработки концепции Армейских международных игр, наверняка станет танковый биатлон.

Рост интереса к этому соревнованию виден, что называется, невооруженным глазом. Если начиналась история танкового биатлона в 2013 году, еще до учреждения АрМИ, всего с 4 команд, то уже в 2017 году «биатлонить» приехали 19 команд. К 2018 году их стало 23, а в 2019-м — целых 25. В этом году дебютантами чемпионата мира по танковому биатлону будут команды из Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки.

В ходе проведения танкового биатлона сложились четыре традиции. Первая — приглашать поучаствовать в конкурсе команды из стран НАТО. Вторая — страны НАТО игнорируют данное приглашение. Третья — командам предлагается выступать на «своей» технике. Четвертая — большинство команд, согласившихся состязаться в танковом биатлоне, предпочитают выступать на российских основных боевых танках Т-72Б3.

В этом году все эти традиции снова были полностью соблюдены. Насколько известно, на «своей» технике решили выступать лишь две команды. Это китайцы, которые прибыли с основными боевыми танками Type 96B, и белорусы. Последние привезли основные боевые танки Т-72Б, модернизированные до стандарта Т-72Б3.

К удивлению многих, Индия, с удовольствием принимающая на своей территории конкурс «Отличники военной разведки», от отправки в этом году своей команды на танковый биатлон воздержалась. Это решение оставило «за кулисами» АрМИ танки Т-90С «Бхишма», на которых индийцы выступали в 2017-м.

«Мы готовим профессионалов!»

Правило, согласно которому сборная России каждый год полностью обновляет перед АрМИ свой состав, осталось в 2019-м неизменным. Как еще в год назад заявил начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск и главный судья конкурса «Танковый биатлон» генерал-майор Роман Бинюков, «мы не выращиваем звезд — мы готовим профессионалов!»

Вместе с тем в правилах проведения «Танкового биатлона-2019» произошли небольшие, но весьма значимые для участников состязаний изменения. Команды впервые оказались разделены на два дивизиона. Распределение произошло на основании рейтинга команд, составленного по итогам танкового биатлона прошлого года.

В первый дивизион попали Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Киргизия, Сербия и Сирия. Во втором дивизионе выступят команды послабее — Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, ЮАР, Уганда, Узбекистан, Ангола, Судан, Куба и Шри-Ланка.

Таким образом, «Танковый биатлон — 2019» станет первым, в ходе которого состоятся четыре полуфинала и два финала. При этом оба дивизиона пройдут через три конкурсных этапа: индивидуальная гонка, полуфинальные заезды эстафеты и финальный заезд.

Но это еще не все новинки танкового биатлона этого года. 3 августа в 12.20 на подмосковном полигоне «Алабино» перед стартом чемпионата мира состоится финальный заезд всеармейских соревнований женских танковых экипажей!

В танковой гонке выступят три лучших экипажа под началом старшего лейтенанта Марины Пушкаревой, ефрейтора Анны Корчагиной и сержанта Альбины Трофимовой. При этом выступать красавицы-танкистки будут не на привычных зрителям дизельных «семьдесятдвойках», а на газотурбинных Т-80УЕ-1, получивших за свои характеристики красноречивое прозвище «реактивные танки».

Жребий определил цвет танка, на котором будут выступать девушки. Экипаж Марины Пушкаревой уйдет со старта на зеленом танке, Анны Корчагиной — на красном, Альбины Трофимовой — на желтом.

Также жеребьевка уже опередила очередность выступлений команд первого дивизиона. Известно, что в первом заезде 3 августа в 13.00 уйдет со старта на синем танке экипаж Азербайджана, на зеленом — Сербии, на красном — Белоруссии и на желтом — КНР.

4 августа состоятся два заезда, старт которым будет дан в 11.00. В них примут участие экипаж Киргизии на синем танке, на зеленом — Ирана, на красном — России, на желтом — Армении. Следом на трассу в этот день выйдут на синем танке экипаж Казахстана, на зеленом — Сирии, на красном — Монголии и на желтом — Венесуэлы.

Полуфинальные эстафеты первого дивизиона пройдут 10 и 12 августа, второго — 11 и 13 августа. Финальный заезд второго дивизиона состоится 15 августа, а первого — 17 августа.

«Спортинвентарь» — 102 танка

Министерство обороны РФ приготовило для команд, участвующих в танковом биатлоне, 102 танка. На наш взгляд, эта цифра отлично иллюстрирует как сам масштаб очередного чемпионата мира по танковому биатлону, так и возможности Вооруженных сил России. Просто для сравнения напомним, что 102 танка Т-72 — это, например, 2/3 всего танкового парка сухопутных войск Чехии.

Недаром в Интернете уже появились шутки, что количества «спортинвентаря», задействованного в «Танковом биатлоне — 2019», вполне хватит для захвата небольшого государства, а нарядом сил и средств, привлекаемых к проведению всех АрМИ, можно без проблем «загнобить» и страну побольше. Хотя не дай бог, конечно.

Совершим маленький экскурс в историю. Распределение первого, второго и третьего мест среди лучших команд, участвовавших в танковом биатлоне, выглядит так:

2014 год — Россия, Армения, Китай.

2015 год — Россия, Китай, Сербия.

2016 год — Россия, Китай, Казахстан.

2017 год — Россия, Казахстан, Китай.

2018 год — Россия, Китай, Белоруссия.

Думается, внимательные читатели уже поняли, кто является наиболее серьезным конкурентом российской команды. Да, это танкисты из КНР.

Спортивная дуэль российских «семьдесят вторых» и китайских «девяносто шестых» началась еще в 2014 году. С тех пор каждый год конструкторы из Поднебесной выставляли свои танки со все новыми и новыми доработками. Максимально облегченная башня и подвеска. Максимально форсированный двигатель. Максимально современная система управления огнем (СУО).

В результате этих новаций очередное появление на трассе танкового биатлона обновленного «девяносто шестого» всегда вызывало жгучий интерес как экспертов в области бронетехники, так и простых зрителей.

Всякий раз после этого китайский танк бодро выходил на старт, несся по трассе как настоящий ураган… А затем у этого «бронеболида» начинались проблемы. Он терял гусеницу или пару опорных катков, «запарывал» двигатель, у него «зависала» СУО.

Нельзя сказать, что российские «семьдесят вторые» всегда проходили дистанцию без проблем. Тем не менее, в финале биатлона всякий раз побеждали экипажи из России. Что приносило им заслуженные награды и побуждало китайцев продолжать работы по доводке своих Type 96B.

Сумеют ли китайцы в этом году наконец-то стать чемпионами, или победителями вновь выйдут танковые асы из России? Вскоре мы это узнаем, благо ждать осталось недолго. Уже в грядущую субботу раздастся звук горна, взревут танковые двигатели, и на подмосковном полигоне «Алабино» начнется очередная битва бронированных «гладиаторов».

Следить за ее ходом, как и за перипетиями других конкурсов АрМИ-2019, можно будет на сайте специального мультимедийного проекта министерства обороны России.