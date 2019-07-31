В офисе Зеленского раскрыли план «распродажи» земель и заводов Украины

Киев, 31 июля. Программа реформ президента Украины Владимира Зеленского включает масштабную приватизацию и отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли, об этом рассказал замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук.

В офисе Зеленского раскрыли план реформ президента Украины. По словам Гончарука, Зеленский планирует продать госпредприятия, смягчить правила владения землей, чем сократить дефицит бюджета. В офисе президента Украины рассчитывают, что это обеспечит экономический рост около 5%.

«Эти идеи витают в воздухе годами. Но, в отличие от прежней администрации, у этой, возможно, больше аппетита к их реализации», — рассказал Гончарук в интервью агентству Bloomberg.

Сельскохозяйственные земли Украины распределены между гражданами, которые до распада СССР работали в колхозах. Для того, чтобы не допустить концентрации земли в одних руках, был введен мораторий на продажу земли.

В офисе Зеленского сообщили, что первым делом президент Украины планирует продать частным инвесторам банки, а также железные дороги и почту. Гончарук добавил, что подобными мерами власти Украины планируют привлечь крупные компании для добычи природных ресурсов, пишет «Ридус».

«Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную версию», — подытожил Гончарук.

Противники передачи земли в частную собственность высказывают опасения по поводу того, что украинские земли будут скуплены олигархами, в том числе и зарубежными. По данным соцопросов, около 75% украинцев выступают против отмены моратория на продажу земли.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить его страну. Между Лукашенко и Зеленским состоялся телефонный разговор.