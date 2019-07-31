Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Киев, 31 июля. Министерство культуры Украины подтвердило данные о ликвидации Киевского патриархата. В ведомстве уточнили, что эта структура будет упразднена путем присоединения к Киевской митрополии новой так называемой Православной церкви Украины.

Решение об этом, по данным министерства, принял Священный синод УПЦ на заседании 27 июля. При этом предстоятель Киевского патриархата Филарет (Денисенко) продолжает считать, что руководство ПЦУ и созданная ликвидационная структура «не имеют к УПЦ КП никакого отношения», сообщает телеканал RT.

Он обратился к украинскому Минюсту с письмом, в котором попросил о продлении существующей регистрации УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП как юридического лица.

В начале июля Филарет заявил, что у ПЦУ нет будущего. Он также посетовал, что эта структура занимается церковным рейдерством, и даже попросил главу МВД страны Арсена Авакова пресечь эти действия и «защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата».

Напомним, Филарет был одним из тех, кто выступал за полную автокефалию Украинской Православной Церкви. Однако Архиерейский собор высказался против из-за опасения «униатской агрессии» на Украине. Украинские архиереи после этого отозвали свои подписи за предоставление автокефалии и обвинили Филарета в аморальных поступках.

Тогда Денисенко принес архипастырскую клятву уйти в отставку, но сразу же нарушил обещание и даже попытался втянуть в конфликт Константинопольский патриархат. В 1992 году его лишили сана и всех степеней священства, а в 1997 году даже предали анафеме. В минувшем году Константинопольский патриархат принял прошение Филарета о снятии с него анафемы и восстановлении в сане. Фанар постановил, что лидер украинских раскольников будет рассматриваться как «бывший Митрополит Киевский», напоминает «Царьград».

Так называемая ПЦУ была создана при активном участии пятого президента Украины Петра Порошенко. Однако недавние торжества в Киеве по случаю дня Крещения Руси в Киеве в очередной раз доказали, что религиозная политика Порошенко и Ко была крайне малоэффективной, и ПЦУ не имеет никакой поддержки у украинцев. При этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), несмотря на открытые гонения властей, нападения националистов на храмы, по-прежнему остается самой многочисленной конфессией в этой стране. Так, на крестный ход, организованный ПЦУ, пришли около 15 тыс. человек, на шествие, созванное Филаретом — не более 500 человек. В то время, как участниками крестного хода УПЦ МП стали около 300 тыс. человек.

Как отмечает НСН, протоиерей Всеволод Чаплин ранее призывал предать анафеме экс-президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея, усилиями которых была создана автокефальная «ПЦУ».