Режиссер «Маски» рассказал, почему выбрал Диаз на роль в фильме

Вашингтон, 31 июля. Американская модель Анна Николь Смит претендовала на роль танцовщицы Тины в фильме «Маска», сообщил режиссер картины Чак Рассел. В конечном итоге работа досталась актрисе Кемерон Диаз, отметил Variety.

Смит не прошла кастинг. По словам режиссера, модель была веселой и очаровательной, однако других необходимых для роли качеств у нее не было.

«Я не попробовал ее ни в одной сцене», — сказал Рассел.

Это позволило Диаз, которая в тот момент работала моделью и только начинала актерскую карьеру, получить свою первую роль в большом кино.

Рассел увидел фотографии Диаз среди других претенденток и позвал на пробы. Режиссер уточнил, что после первого прослушивания понял, что Диаз — то, что нужно для роли, сообщила «Газета.ру».

Культовый фильм «Маска» режиссера Чака Рассела вышел на экранах в 1994 году, отметил телеканал «360». Главные роли в картине исполнили Джим Керри и Кемерон Диаз. Примечательно, что для номинантки на премию «Золотой глобус» «Маска» стала не только дебютным фильмом, где она исполнила главную роль, но и принесла актрисе известность.