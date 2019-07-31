Синоптики посоветовали россиянам не ждать жары в августе

Москва, 31 июля. Россиянам не стоит ждать жаркую погоду в августе, сообщил сотрудник Гидрометцентра РФ Геннадий Елисеев.

Над территорией страны находится циклон, который приносит только холодный воздух. При этом жара ушла на Западную Европу, а холод вернулся в европейскую часть России, передает «360».

Погода изменится в августе, температура воздуха повысится до 25 градусов тепла. Но особой жары ждать не стоит. Такое похолодание впервые произошло в 1971 году, когда в ночь на 1 августа похолодало до 6 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в течение августа погода будет более стабильной. Дожди ожидаются редко, в основном будет стоять теплая погода.