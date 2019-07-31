Кабмин выделил 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

Москва, 31 июля. Десять миллиардов рублей, которые Кабмин России выделяет из резервного фонда, предназначены для покупки практически 3,5 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, 50% из указанной суммы пойдет на закупку не менее 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи.

«Столько же пойдет на приобретение не менее 2,2 тыс. автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста», — подчеркнул председатель Кабмина.

Медведев также обратил внимание на то, что правительство рассмотрит вопрос выделения министерству просвещения около 460 миллионов рублей на создание новых мест в школьных учреждениях Республики Саха и Свердловской области.

Ранее Медведев поддержал предложение по устранению разницы в заработных платах учителей по регионам.