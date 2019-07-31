Сирия, 31 июля. Курды эвакуировали жителей из северного пригорода Хасаки в связи с обнаружением заминированного автомобиля. SDF**** ведут борьбу с подпольными группами ИГ1 на севере Ракки. САА заняла окрестности Аз-Залакията в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в районе базы «Думейр» к северо-востоку от Дамаска; выбили исламистов из окрестностей города Аз-Залакият в Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреливает укрепрайоны боевиков на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на штаб-квартиру курдов в Ракке.

Курды: вступили в борьбу со «спящими ячейками» ИГ вблизи Тель-Абьяда на севере Ракки; эвакуировали жителей из пригорода Хасаки, в котором был обнаружен заминированный автомобиль.

Международная коалиция: провела боевые вылеты в северной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) приступили к проведению подрывных работ на северо-востоке от столицы недалеко от авиабазы «Думейр». Инженерные части САА будут ликвидировать оставшиеся следы военного присутствия джихадистов «Исламского государства» поблизости от вершины Абу Аш-Шамат в период с 8.00 до 12.00. Напомним, данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе боевых действий, разворачивавшихся в этом районе в апреле 2016 года.

Провинция Алеппо

На западе региона не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандформирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам противника на окраине населенного пункта Тель-Баджер к юго-востоку от административного центра региона. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало. Напомним, накануне боевые вылеты в поддержку сил САР в данном районе также осуществили российские военные самолеты.

Тем временем курдский Twitter-канал (afrinactivists) сообщает о том, что поддерживаемые Турцией джихадисты «Сирийской свободной армии» (ССА) обстреливают деревню Соканга и ее окрестности в северной части Алеппо. В поселении разорвались не менее 13 снарядов, выпущенных исламистами. Сведений о возможных погибших или раненых среди местных жителей пока не поступало.

Провинция Ракка

В северной части Ракки развернулись ожесточенные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и террористами подпольных групп «Исламского государства». Новостное агентство News-Sinaa сообщает о том, что курдам удалось занять стратегический холм в трех километрах от города Тель-Абьяд вблизи границы с Турцией, выбив оттуда боевиков террористической группировки. Отмечается, что в настоящий момент SDF также ведут операцию по зачистке территорий к востоку от Тель-Абьяда, где также наблюдается активность «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Между тем информационный портал Al Manar News сообщает о том, что неизвестные боевики напали на штаб-квартиру курдов недалеко от рынка скота в городе Айн-Исса на севере региона. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Предполагается, что к проведению налета имеют отношение боевики ИГ.

Провинция Хама

На севере провинции не утихают столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии и боевиков вооруженной оппозиции. По данным военного источника в сети Twitter (OGNreports), джихадисты в очередной раз открыли огонь по территориям, подконтрольным силам САР. Под ударом оказались населенные пункты Аль-Джаид, Аль-Хувейз, Аль-Хакура, Аш-Шатха и Ар-Расиф к северо-западу от Хамы.

В свою очередь правительственные войска также прибегли к активизации боевых действий на данном направлении. В результате ожесточенных боев, развернувшихся недалеко от города Аз-Залакият, военнослужащие САА заняли фермы на подступах к населенному пункту, передает Twitter-канал (dannymakkisyria). Напомним, на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября 2018-го была сформирована демилитаризованная зона, однако ввиду несоблюдения исламистами режима тишины армия Башара Асада вынуждена применять ответные меры.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает, что члены курдской «милиции» «Асайиш» провели эвакуацию жителей в одном из северных пригородов административного центра провинции, в котором был обнаружен заминированный автомобиль. Данные о том, удалось ли обезвредить заложенное в транспортном средстве СВУ, пока выясняются.

Тем временем в северной части региона отмечаются боевые вылеты ВВС западной коалиции. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), самолеты международного альянса были замечены над населенными пунктами Тель-Хамис и Джаза.

1 Организация запрещена на территории РФ.