Захарова уличила «Новую газету» во вранье о вещах убитых в ЦАР журналистов

Москва, 31 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, распространенную «Новой газетой» по теме убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике в 2018 году. Дипломат опубликовала свой комментарий в социальной сети Facebook.

Ранее «Новая газета» распространила информацию, согласно которой личные вещи убитых в ЦАР журналистов якобы до сих пор не могут переправить в Москву. Мария Захарова назвала это «сообщение» примером очередного вранья, характерного для освещения темы гибели репортеров в ряде СМИ.

«Не вдаваясь в детали следственного процесса и не разбирая эти два предложения, в которых информация изложена не в фактологическом ключе, а в качестве способа манипуляции мнением и инструмента пропаганды, скажу только одно: личные вещи убитых журналистов направлены из ЦАР в Москву», — написала официальный представитель МИД РФ в Facebook.

Она добавила, что перед публикацией своего материала «Новая газета» не обращалась в российское внешнеполитическое ведомство за комментариями.

«Иначе бы ей стали известны факты. Но выбор сделан в пользу фейка», — резюмировала Мария Захарова.

Напомним, журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко летом 2018 года направились в Центральноафриканскую Республику по заданию организации «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которую финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. Спустя несколько дней все трое были найдены убитыми. В июле 2019 года стало известно, что следствие по делу приостановлено, но при появлении новых данных оно может возобновиться. При этом никаких показаний сам Ходорковский никому так и не дал и прячется от следствия за границей.

Позже стало известно, что беглый олигарх пытался избавиться от негатива в свой адрес после трагедии в ЦАР, прибегая к публикациям статьей в Telegram-каналах за денежное вознаграждение. Кроме того, лживые и бездоказательные вбросы также публикуются при помощи проекта «Досье». Недостоверность распространяемой информации подтверждается на сайте проекта, где указано, что все данные получены «от третьих лиц», а «Досье» «не несет ответственности ни за содержание сведений, предоставленных ему третьими лицами, ни за методы получения этих сведений».