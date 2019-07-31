Опубликован топ-10 самых популярных в России кроссоверов премиум-класса

Москва, 31 июля. Аналитическое агентство «Автостат» представило топ-10 самых популярных в России кроссоверов премиум-класса.

За шесть месяцев текущего года обладателями кроссоверов премиум-класса стали 3780 россиян. Лидером продаж оказался японский Lexus RX, стоимость которого оценивается в сумму от 3 до 5 миллионов рублей.

Второе место получил BMW X3, цена которого начинается от 3,2 миллиона рублей. За полгода в России были проданы 2907 таких автомобилей.

Тройку лидеров замыкает другая модель немецкого автопроизводителя — BMW X5. Минимальная цена кроссовера составляет 4,75 миллиона рублей. В России за шесть месяцев приобрели 2449 таких автомобилей.

Четвертую строчку занимает Lexus NX стоимостью от 2,15 миллиона рублей. Выбор на нем остановили 2129 россиян. Пятое место получил Mercedes-Benz GLC с результатом 2129 реализованных автомобилей, минимальная стоимость каждого из которых достигает 3,5 миллиона рублей.

В топ-10 также вошли Mercedes-Benz GLS (1783 проданных автомобиля), Lexus LX (1743 реализованных машин), Audi Q5 (1713 новый автовладельцев), Porsche Cayenne (1642 купленных автомобилей) и BMW X1 (1615 реализованных единиц).

Накануне стало известно, что стоимость автомобилей, выпускаемых под французским брендом Renault, может повыситься в России с 1 августа текущего года. Уточняется, что рекомендованные розничные цены на все модели Renault в российских автосалонах в ближайшие дни могут вырасти на один-два процента.

В июле этого года Госдума РФ ужесточила административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре, передает «Газета.ru».