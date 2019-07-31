Киеву изначально не нужны были ЛНР и ДНР, считают на Украине

Киеву невыгодно «возвращать» в состав Украины ЛНР и ДНР. Возвращение республик создаст проблемы с российскими гражданами, проживающими в этих регионах. Данное заявление сделал министр по «вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины Вадим Черныш во время эфира телеканалу «Прямой».

Он полагает, что попытки контролировать Донбасс являются «серьезным дестабилизирующим фактором».

«Теперь эти люди с российскими паспортами могут претендовать на должности местного самоуправления, на должности, которые будут на этих территориях», — отметил министр.

Он считает, что политики, имеющие двойное гражданство, на выборах были в центре скандала.

Министр подчеркнул, что украинские власти должны будут запретить получившим российское гражданство лицам занимать любые государственные должности на Украине.

В Киеве изначально не собирались бороться за ЛНР и ДНР, считает ученый секретарь Института проблем социализма (Киев), экономист и политолог Александр Дудчак.

«Украине нужна была только территория, зачищенная от того населения, потому что оно не приняло государственный переворот. Но в ДНР и ЛНР люди выступили в защиту себя с оружием в руках. Это действие можно считать защитой конституционного строя. В республиках были не согласны с переворотом и нарушением законов Украины, а также не могли принять ту власть, которая пришла после Майдана. Киев создавал условия, невыносимые для жизни, с целью того, чтобы люди куда-нибудь разъехались. Украинская власть отключала электроэнергию и воду. Хотя они говорили, что это наша земля и люди, но это все от лукавого. Никого они там не считали своими людьми», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Более того, на Украине позитивно встретили тот факт, что Крым перестал входить в состав государства, говорит эксперт.

«Это был повод свалить на Россию, что она в этом виновата. На самом деле, украинские власти в этом виноваты, а именно те, кто посылал поезда дружбы. Их вина в том, что Крым и Донбасс восстали. Сейчас в Киеве был найден замечательный повод, они теперь смогут официально заявлять, что им неудобны эти люди с российскими паспортами. Однако до этого состояния довели Украину киевские власти. Они делают все возможное, чтобы жители Донбасса не имели никакого желания иметь что-то общее с Украиной. Сейчас они «переводят стрелки» на предмет того, что жители ДНР и ЛНР сами виноваты во всей ситуации. Но это очередное вранье от новой власти», — пояснил он.

Однако в Киеве надеялись, что Россия вряд ли позволит жителям Донбасса получить свои паспорта, говорит политолог.

«На Украине думали, что Зеленский будет проводить более взвешенную политику. Но, вероятно, на это рассчитывать не приходится. Люди, получающие российские паспорта и живущие в Донбассе, вряд ли будут претендовать на государственные должности в украинской системе власти. Поэтому для Украины и Донбасса ничего не изменится в этом плане. А люди, получившие российский паспорт, могут быть гражданами большого и великого государства», — резюмировал Дудчак.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик ЛНР и ДНР.