Детский онколог назвала семь симптомов возможной опухоли у ребенка

Свечение зрачков в темноте у детей должно насторожить родителей и участкового педиатра, убеждена Светлана Варфоломеева, директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательского центре онкологии им. Н.Н. Блохина. Доктор медицинских наук рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, что так называемый синдром кошачьего глаза является одним из основных проявлений рака глазной сетчатки.

По мнению Светланы Варфоломеевой, наиболее часто встречающиеся признаки онкологических заболеваний у детей совсем несложно запомнить любому родителю и тем более важно знать каждому участковому педиатру.

«В отношении детей есть очень простая, выпущенная ВОЗ, листовка: есть много вариантов ее перевода, но в целом она совсем несложная. Самое главное в этом вопросе — формирование доверия между врачом и пациентом. Ведь когда ребенок заболевает, родитель, как правило, идет к участковому педиатру», — рассказала Светлана Варфоломеева в интервью ФАН.

По словам медика, важно, чтобы врач смог грамотно провести опрос родителей и осмотреть ребенка.

«Основное, с чем мы рекомендуем обращаться, — это непонятное ухудшение состояния здоровья ребенка. И дальше врач формирует тот набор вопросов, которые связаны с выраженностью тех или иных симптомов, вызывающих настороженность в отношении рака», — пояснила врач.

Первый симптом, который насторожит грамотного педиатра, — потеря ребенком массы тела в течение нескольких последних месяцев. Вторым опасным сигналом могут быть болевые ощущения.

«Особенно нас интересует болевой синдром в области суставов и трубчатых костей. Это может быть связано как с развитием костных и мягкотканных сарком, так и с производством большого количества бластных опухолевых клеток при лимфобластном или миелобластном лейкозе, например», — рассказала профессор.

Появление рвоты по утрам на фоне головной боли или без нее может сигнализировать о появлении и развитии у ребенка опухоли мозга.

«Обычно ребенка рвет утром, когда он просыпается, чаще всего на фоне головной боли или — если ребенок маленький — на фоне увеличения размеров головы», — добавила собеседница ФАН.

Еще одним поводом насторожиться для родителей и педиатра должны стать длительные, повторяющиеся, не локализованные в конкретном месте и не связанные с приемом пищи боли в области живота.

«Болевой абдоминальный синдром — самая частая жалоба у ребенка. Очень часто маме сложно без внимательного расспроса грамотного врача понять, почему он болит. Потому что для этого есть миллион причин», — отметила врач.

По словам руководителя НИИ детской онкологии и гематологии, они проводят специальное обучение участковых педиатров, чтобы они могли грамотно расспросить родителей и сделать выводы даже при такой, казалось бы, обыденной жалобе, как боли в животе.

«Участковый педиатр должен принять правильное решение о том, что делать дальше. Нужно сделать ребенку гастроскопию, нужно оставить его в покое или отправить его к психологу, потому что это психосоматика, или ребенку надо делать УЗИ, потому что мы можем предположить наличие какого-то дополнительного образования», — добавила Варфоломеева.

Другой очевидный признак, который может оказаться проявлением опухоли, — это наличие любого объемного образования на теле ребенка.

«Самый частый симптом описан еще в старых учебниках: обычно нарисован стоящий в тазу младенец с поднятой вверх рукой, которого моет мама — она проводит по передней брюшной стенке, по животику, и пальпирует крупное образование. Так чаще всего выглядит запущенная стадия опухоли почки», — рассказала онколог.

Еще одним симптомом, который может свидетельствовать не только о злокачественных опухолях, но и в целом об опасных для здоровья ребенка состояниях, является так называемый геморрагический синдром. В этом случае на теле пациента появляются множественные синяки или сыпь, особенно в местах сдавливания, например в зоне ношения ремня.

При этом директор НИИ детской онкологии и гематологии отметила, что часто ребенок поступает в стационар на скорой помощи, когда симптомы заболевания уже проявляются интенсивно и значительно ухудшают общее состояние. В подавляющем большинстве случаев, по мнению врача, это вызвано не тем, что родители не заметили подозрительных изменений, а тем, что вовремя не были проведены необходимые осмотры и обследования. Иногда родственники просто боятся предположить самое страшное.

«Совершенно точно могу вам сказать: если вы подниметесь в отделение, где лежат дети с опухолями костей, примерно 100% родителей вам скажут, что перед этим была какая-то травма или удар, — заявила Светлана Варфоломеева. — Никаким образом развитие опухолей костей не связано с травмами. Никаким вообще. Но мы все хотим найти какое-то объяснение, нам надо с чем-то это связать».

На примере шишки на ноге Светлана Варфоломеева также описала несколько типичных вариантов дальнейшего поведения родителей.

«В лучшем случае они дойдут до врача, который посоветует сделать рентген. И тогда грамотные родители, которых, к счастью, большинство, идут, делают, узнают о диагнозе, и дальше начинается история борьбы с опухолью. Но некоторые говорят, что рентген — это опасно, это лучевая нагрузка, поэтому мы делать не будем», — пояснила профессор.

В менее благоприятных вариантах развития событий родители могут отложить визит к врачу до своего отпуска, каникул ребенка или вообще на неопределенный срок. В самом худшем случае шишку на ноге мама начинает лечить нагреванием, тем самым стимулируя рост опухоли.

Между тем, доля пациентов, завершающих лечение с устойчивой ремиссией, то есть когда опухоль ликвидирована и в течение пяти лет не появляется вновь, сегодня в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина неуклонно растет и в некоторых разновидностях болезни сегодня составляет 90%. Это значит, что 9 из 10 заболевших раком детей выздоравливают. При этом одним из факторов, определяющих успешность лечения, остается ранняя диагностика.

«Диапазон симптомов очень большой, вопрос в том, чтобы семья: а) пришла к врачу; б) чтобы врач грамотно оценил неспецифичность и разбросанность симптомов; и в) чтобы он направил пациента по правильному пути», — подытожила медик.

Ранее Светлана Варфоломеева в интервью ФАН назвала основные причины детского рака и рассказала, почему не всегда есть необходимость собирать деньги на лечение детей за рубежом.