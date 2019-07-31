В Киеве предложили переименовать страну в «Русь-Украину» для сохранения территории

Киев, 31 июля. Украине необходимо создать «политическую версию национализма», чтобы удержать территории, доставшиеся стране после распада Советского Союза. Такое заявление сделал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его мнению, «политический национализм» является единственным способом, который позволит Украине сохранить территории, в том числе, и с выходом к морю. Арестович также отметил, что предлагаемая им версия национализма должна быть более продвинутой, чем этнический вариант, который является «очень зыбким» и стоит «на едином языке, на единой вере, на единой истории, на единых границах».

«Это все динамические категории, которые в течение ста лет радикально меняются, а в течение шестиста лет поменялись 500–700 раз. Эти вещи зыбкие, на них не построишь нацию», — заявил Арестович.

Кроме того, военный эксперт считает, что для сохранения целостности Украине необходима «перезагрузка». В связи с этим он заявил украинскому интернет-порталу «Апостроф», что страну нужно переименовать.

«Если переучредить Украину, я бы даже переименовал ее в «Русь-Украину», как она в церковных документах до сих пор именуется, тогда получится очень интересная штука. Будут ли русские бунтовать против государства, которое называется «Русь», и как много из них побежит к Москве? То есть часть мы перехватим», — сказал блогер.

Также военный эксперт пояснил, как нужно действовать, чтобы переименовать страну.

«Собрать конституционное большинство в Верховной раде и сказать: все, с завтрашнего дня государство называется «Русь-Украина», мы начинаем государственную программу присвоения наследия Киевской Руси. Мы являемся «Русью святой», а вы там — «Русь подмонгольская». Поэтому разбирайтесь», — заключил Арестович.

Ранее украинский политик Борис Бабин раскрыл планы Киева по возвращению Крыма. Он заявил, что для этого нужно продолжать торговую и водную блокаду полуострова.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. Правительство полуострова не пожелало подчиняться новой власти и инициировало проведение легитимного референдума. В результате более 90% жителей Крыма проголосовали за присоединение к РФ.