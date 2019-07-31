Крид упрекнул Бузову за непристойное поведение со Смоловым

Москва, 31 июля. Известный российский певец Егор Крид попытался спровоцировать телеведущую Ольгу Бузову после того, как она приняла участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out.

Партнером Бузовой том выпуске оказался футболист Федор Смолов. В определенный момент участникам шоу дали задание изобразить сцену из взрослого фильма. Для этого Крид взял терку, взобрался на стул и потер морковь на лицо сидевшей внизу Бузовой. Самой же девушке пришлось не только изображать порнозвезду, но и отписаться от нескольких знакомых в соцсетях, среди которых оказался резидент Comedy Club Тимур «Каштан» Батрудинов.

После этого Крид написал Бузовой, спросив у нее, почему Смолову можно «крошить ей в рот, а ему нельзя». Он также заметил, что разговаривал с «бойфрендом» девушки Батрудиновым, который отказался смотреть выпуск Comment Out.

Бузова в ответ шутливо заметила, что все ее ревнуют друг к другу, а также добавила, что Батрудинов не является ее парнем. Кроме того, она отметила, что после передачи позвонила комику и объяснила причину отписки.

Тогда Крид, которому так и не удалось вывести из себя Бузову, решил пойти до конца и упрекнул подругу за поведение «порнозвезды».

«Ты там сидишь еще как порнозвезда. Видишь, тебя тянет на футболистов», — написал он, намекая на бывшего мужа телеведущей футболиста Дмитрия Тарасова, с которым она развелась в декабре 2016 года.

Впрочем, Бузова и этот выпад обернула в шутку, признавшись, что ее тянет только к Егору Криду.

Отметим, что шоу Comment Out заставляет звезд совершать сомнительные поступки, которые часто сводятся к провокационным действиям или оскорблению известных людей в соцсетях. Так, например, в одном из выпусков певице Монеточке пришлось позвонить Михаилу Боярскому и сделать ему двусмысленный комплимент. При этом иногда подобные задания оборачиваются неожиданными казусами, как это произошло в выпуске с блогером Идой Галич, которая во время шоу случайно «засветила» номер телефона известного российского певца Николая Баскова.