Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии за критику «Белых касок»

Москва, 31 июля. Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского посольства в Сирии за критику псевдогуманитарной организации «Белые каски». Об этом сообщили в российском дипведомстве в ЮАР.

«Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные российского Минобороны», — говорится в заявлении российского посольства в ЮАР.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что «Белые каски» распространяют ложную информацию, публикуя постановочные кадры «ударов ВКС РФ». Представители посольства РФ в Великобритании призвали Лондон не опираться на фейки якобы правозащитной организации «Белые каски» при оценке сирийских событий. Единственным источником информации о якобы «ударах» являются «Белые каски», при этом организацию уже неоднократно уличали в распространении фейков.

Ранее «Белые каски» распространили фейк о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Ложные данные были использованы в качестве предлога для нанесения ударов по Дамаску силами США и их союзников. Однако представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование и не нашли в Думе следов химоружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя деятельность «Белых касок» в Сирии, обвинила западных партнеров в попытках убедить весь мир в существовании «параллельной реальности», в том, что в этой реальности «высокая вероятность» превратилась в весомый аргумент.