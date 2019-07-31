Политтехнолог назвала двоечниками устроителей незаконной акции у петербургского избиркома

На муниципальные выборы в Петербурге зарегистрировано более 2000 оппозиционных кандидатов, еще несколько сотен ждут решений избирательных комиссий и судов. Несмотря на это, провокаторы кричат о препятствиях к допуску на выборы и организуют у здания горизбиркома несанкционированный митинг.

«В этом и был большой вселенский смысл московских мероприятий так называемой оппозиции — поднять хайп, привлечь новых сторонников и реанимировать старых. Навальный и его друзья хотели получить некий новый кейс, чтобы на него равнялись в регионах. И в Петербурге, судя по всему, этот кейс повторяется. Но одно дело, когда говорят, что когда-то, уже в прошлой жизни, была Болотная и оппозиция там ого-го, но ничего в итоге не получилось. И совсем другое — когда говорят, что подкинули проблем столичным властям, и под этот шум пытаются провести акции в других городах. Но ведь в Петербурге — иная ситуация», — поделилась своим мнением о петербургских предвыборных событиях политтехнолог и эксперт по коммуникациям Алена Август.

В беседе с Федеральным агентством новостей она призналась, что изначально поддерживает оппозицию, но только ту, которая имеет четкую программу, указывает власти на ошибки, заставляя ее работать. Нынешние организаторы акций в Москве и Петербурге, по ее мнению, не являются хорошими оппозиционерами.

«Я их называю двоечниками, не сдавшими ЕГЭ, потому что в Москве они не смогли соблюсти элементарные правила заполнения подписных листов, да еще и нарисовали «автографы» мертвых людей, хотя мертвые у нас не имеют права голоса. И в Петербурге они оплошали, не разобравшись с простыми правилами оформления документов для регистрации в муниципальные депутаты. Мое мнение как избирателя — нечего таким людям делать там, куда они стремятся попасть под шумок, если они не знают даже основ избирательного права. Им нужно на второй год, учить российские законы», — сказала Алена Август.

Она уверена, что несанкционированная акция у петербургского горизбиркома, которую планируют провести вечером 31 июля, — по своей сути, попытка кандидатов в муниципальные депутаты, не допущенных к выборам из-за неправильно оформленных документов, зарегистрироваться на волне хайпа, поднятого московскими провокаторами. Не более того.

«В Петербурге отдельные несостоявшиеся кандидаты подхватили этот шум, а разбираться в предмете, как говорят юристы, не хотят. В законе прописано, как защитить свои права, если вы, кандидат в мундепы, считаете, что их нагло попрали. Можно обратиться в вышестоящую избирательную комиссию, в Центризбирком, пойти в суд, как сделали грамотные люди… А незаконные акции ничего не изменят», — заметила Алена Август.

В подтверждение ее слов говорит тот факт, что на вечер 30 июля районные суды и мировые судьи Петербурга приняли к производству 511 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий. Рассмотрено 400 заявлений, в 70% случаев требования истцов удовлетворены полностью или частично.

«Любой кандидат, если он умеет читать и, что немаловажно, понимать прочитанное, имеет возможность соблюсти правила и отстоять свои права. Но тем, кто созывает на несанкционированные акции доверчивую молодежь, это неинтересно, потому что это не создает хайпа. Поэтому они идут на улицу и кричат о том, что им интересно, не рассказывая искренним молодым мальчикам и девочкам, которые им поверили, всю правду. Получается, что это двойной обман и втягивание молодежи в незаконную деятельность. Их обманом вытащили на улицу и их обманывают, обещая что-то», — считает Алена Август.

Добавим, что в общей сложности на муниципальные выборы в Петербурге зарегистрировано более 2000 оппозиционных кандидатов. Те, кого не зарегистрировали, допустили вопиющие случаи неправильного оформления документов и грубейшие нарушения законодательства.

При этом нарушения зафиксированы всего на 15-20 ИКМО Петербурга из 110 существующих, а так называемые оппозиционеры говорят, что их не допускают к выборам по всему городу. По словам политтехнолога, это делается, чтобы создать у избирателей столь нужный «оппозиции» образ несправедливых и деспотичных властей.