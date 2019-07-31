В Киеве назвали условие, при котором Порошенко сможет вернуться на Украину

Бывший президент Украины может не вернуться в страну, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«У меня закрадывается подозрение, что он не вернется. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы. Порошенко почему-то спокойно уехал за границу со всей семьей, а до этого он килограммы, полтонны стодолларовых бумаг обналичил в банке. Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги?» — сказал украинский политолог в эфире телеканала NewsOne.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей не поддержал теорию своего коллеги. По мнению аналитика, действующий глава украинского государства Владимир Зеленский попытается отобрать часть бизнеса Порошенко. При этом формально его владельцами будут другие лица. В этом случае Порошенко сможет чувствовать себя в безопасности.

«Мое мнение немного другое. В настоящий момент по очень официальной информации ведутся переговоры между представителями Порошенко и Зеленского по поводу того, что Порошенко отдаст Зеленскому, я имею в виду активы, в обмен на гарантию «добра». <...> Понятное дело, что это будет делаться через офшоры, непублично, формально Зеленский этим владеть не будет, но в действительности будет. Вот такая ситуация», — сказал Александр Охрименко.

Напомним, Петр Порошенко занимал пост главы государства с 7 июня 2014 по 20 мая 2019. Он неоднократно обещал закончить войну в Донбассе, но так и не выполнил своих обещаний. За время гражданской войны на Украине только по официальных оценкам ООН погибло более 13 тысяч человек. 20 мая состоялась инаугурация действующего президента Украины Владимира Зеленского. Политик также обещал прекратить вооруженный конфликт, но до сих пор не предпринял никаких действий для этого. Из-за обстрелов ВСУ жители Донбасса продолжают гибнуть и по сей день.

Президент России Владимир Путин предостерегал, что в случае наступления Киева на Донецкую и Луганскую Народные Республики Украину ожидает утрата государственности.