Экономист оценил укрепление рубля к доллару и евро

На фоне экономических потрясений в мире рубль ведет себя очень достойно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Рубль укрепляется

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 63,44 рубля. В свою очередь курс евро опустился на 2 копейки и составил 70,80 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Заметим, что индекс Московской биржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,03% до уровня в 2733,91 пункта. В свою очередь индекс РТС вырос на 0,24% и составил 1356,12 пункта, также свидетельствуют данные Мосбиржи.

Достойное поведение

Как отметил Александр Тимофеев, с уходом поддержки экспортеров рублю стало сложнее отстаивать позиции, особенно на фоне возобновления санкционной риторики со стороны США. Но, учитывая в целом нервозную обстановку в сегменте рисковых активов на фоне противоречивых заявлений американского президента Дональда Трампа по Китаю и неопределенности в ожидании решения Федрезерва США, российская валюта держится весьма достойно.

«Во вторник доллар обновил двухнедельные максимумы в районе 63,70 рубля, а сегодня слегка отступает в условиях сокращения рисков перед оглашением вердикта Центробанка США. Исход заседания регулятора и задаст дальнейший тон всем активам, включая нашу валюту. В целом смягчение политики ФРС подрывает позиции доллара и одновременно повышает привлекательность рубля как высокодоходной валюты», — пояснил Александр Тимофеев.

По словам экономиста, главным для рынков будет тон сопроводительного заявления Центробанка и последующей пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Рынки заложили в цены снижение ставки на 0,25%, что по факту не должно вызвать бурной и продолжительной реакции активов. Но если банк анонсирует план дальнейшего смягчения политики с целью поддержания экономики в условиях торговых войн, это станет хорошим подспорьем для рубля.

«При таком сценарии пара доллар и рубль может вернуться под отметку в 63 рубля, пробой которой расчистит путь к области 62,80 рубля. Дополнительная поддержка для «россиянина» [рубля] может прийти со стороны рынка нефти, где Brent способна прорваться к свежим двухнедельным максимумам и бросить вызов отметке 66 долларов за баррель, если Федрезерв порадует трейдеров «мягким» тоном», — заключил Александр Тимофеев.

Напомним, что решение ОПЕК+ продлить договор о сокращении добычи нефти укрепит российский рынок и рубль.