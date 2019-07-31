В Совфеде рассказали, зачем на самом деле США выходят из ДРСМД

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что США выходят из ДРСМД для противостояния с Китаем.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США из него выйдут», — сказал Болтон во время своего выступления в Вашингтоне.

При этом советник президента США по нацбезопасности также повторил обвинения в адрес России по поводу того, что она якобы нарушала положения соглашения, что и стало причиной выхода из него США.

«Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки, чтобы модернизировать свой арсенал в нарушение договора», — добавил Болтон.

Комментируя речь представителя США, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что все заявления официальных лиц США об агрессивной политике России — «простая дымовая завеса, которая должна скрыть истинные причины».

«Американцы не хотели оставаться связанными договором, и их заявления о том, что Россия якобы создала ракету, которая нарушает принципы договора, не выдерживает критики, поскольку мы американцев приглашали ознакомиться с элементами этой ракеты, ее характеристиками и т. д. Но они даже не пришли, как не приходили и представители стран НАТО. Американцы понимают, что с момента заключения соглашения прошло много времени, и появилось много стран, которые обладают такими ракетами — Китай, Индия, Пакистан, другие ближневосточные страны. И они пытаются, обвиняя Россию, сохранить хорошую мину при плохой игре», — говорит сенатор.

Действительно, в своем сообщении Болтон отметил, что еще одной проблемой соглашения стало отсутствие в нем Китайской Народной Республики. Это значит, что НОАК может разрабатывать ракеты, которые США не могут создавать по договору РСМД.

«Китайская сторона сегодня может спокойно уничтожать флот США и их военную инфраструктуру в Южно-Китайском море. Американцы таких возможностей не имеют, а значит, им необходимо выйти из ДРСМД, чтобы появилась возможность использовать ракеты наземного базирования и комплексы противоракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они могут выставить ракеты по периметру Китая, в районе Корейского полуострова», — продолжает Джабаров.

Однако в США, видимо, забыли, что появление ракет средней дальности в Западной Европе привет к тому, что эта территория будет находиться под прицелом российских оперативно-тактических комплексов. Это, кстати, актуально и для Дальнего Востока.

«Мы не позволим, чтобы на американских базах в Польше стояли ракеты, которые могут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга за считанные минуты. То же самое касается и Дальнего Востока, поскольку Южная Корея и Япония довольно близко к нашим территориям. Так что и там мы будем вынуждены защищаться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении его положений. В свою очередь, Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений.