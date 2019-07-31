Около 600 политзаключенных устроили бойню в центральной тюрьме в столице Камеруна

Центральная тюрьма Конденги, расположенная в столице Камеруна городе Яунде, — главная тюрьма страны. Другая ее особенность заключается в том, что тут отбывают наказания некоторые так называемые «привилегированные» заключенные, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Это бывшие министры и председатели правительств, директора государственных компаний, бывшие генсекретари при президенте Камеруна и многие другие высокопоставленные чиновники. Все они арестованы в связи с крупномасштабной антикоррупционной операцией под названием «Ястреб».

Однако условия содержания этих значимых в прошлом людей далеко не идеальны. Построенная почти в колониальный период, в 1967 году, тюрьма могла вместить менее 1000 человек. Сейчас в ней отбывают наказание свыше 5000 заключенных. Переполненность Конденги в сочетании с плохими условиями жизни, антисанитарией, скудным питанием и плохо обученными охранниками стала поводом для мятежа, который тюрьма пережила вечером 22 июля 2019 года. С того дня здание окружено силами безопасности. Проводится тщательный обыск.

Этот бунт показал другую сторону проблем тюрем и многочисленных кризисов, которые имеют место в Камеруне. Несмотря на то, что охранники открыли огонь по манифестантам, которые пели, размахивали флагом фиктивного государства Амбазония, которое намерены создать сепаратисты, погибших нет. Однако нанесен серьезный материальный ущерб, а также есть раненые, среди которых двое человек находятся в тяжелом состоянии: бывший министр здравоохранения Олангена Авоно (Olanguena Awono) и бывший премьер-министр Инони Эфрайм (Inoni Ephraim) были госпитализированы.

Считается, что бунт подняли заключенные, арестованные в рамках кризиса в двух англоговорящих регионах, в которых преобладают сепаратистские настроения. Речь идет об активистах, которых арестовали за убийства мирных граждан. Часть из них попала в Конденги из соседней Нигерии.

Без преувеличения можно назвать это событие одной из форм поствыборного кризиса, после того, как Пол Бия (Paul Biya) был избран на пост президента в октябре прошлого года. Морис Камто (Maurice Kamto), набрав 14,23% голосов, занял второе место после Пола Бия (71%). Он является председателем Движения за возрождения Республики. Его боевики оспаривают результаты выборов, назвав их мошенническими. Он и многие его сторонники были арестованы около 7 месяцев назад за организацию несанкционированного марша.

Акты насилия не являются редкостью в этой тюрьме. По словам пресс-секретаря правительства Камеруна, 177 человек среди заключенных являются зачинщиками. Согласно другим источникам главные зачинщики бунта были вывезены в никому неизвестное место, в то время как остальные предстанут перед судом 23 июля в рамках дел, которые уже на них завели. Этот мятеж пришелся на тот период, когда власти страны призывают повсюду освободить политических заключенных.