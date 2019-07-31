Visa запустила в России сервис безналичной оплаты чаевых

Москва, 31 июля. Банк «Русский стандарт» и платежная система Visa запустили сервис безналичной оплаты чаевых, сообщается в совместном пресс-релизе.

Сервис доступен в ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве. Как рассказала представитель банка Инна Емельянова, услугой можно будет воспользоваться в местах общественного питания, отелях, салонах красоты.

В Visa отметили, что сервис очень актуален для посетителей кафе и ресторанов.

«Человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет», — пояснила гендиректор платежной компании в России Екатерина Петелина.

Чаевые ограничены 20% от суммы чека, уточняет ТАСС. Оплата заказа и чаевые списываются с карты Visa одним платежом.

При этом средний чек в российских кафе и ресторанах сократился на 10,5%. В 2016 году он равнялся 741 рублю, а в 2019 году он составил 663 рубля.

Ранее сообщалось, что Visa пообещала обеспечить бесперебойную работу в России. В компании считают РФ стратегическим важным рынком. В Госдуме заявили, что не допустят отключения в стране MasterCard и Visa