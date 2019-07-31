Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

Лос-Анджелес, 31 июля. Известный американский актер Леонардо Ди Каприо, который активно выступает в защиту окружающей среды, обратил внимание на бушующие в Сибири пожары.

«Полярный круг страдает от беспрецедентного числа природных пожаров, что является последним признаком климатического кризиса. Огромные пожары, полыхающие в Гренландии, Сибири и на Аляске, образуют шлейф дыма, который видно из космоса», — пишет он в Instagram, публикуя видеосюжет британской газеты The Guardian.

Актер также указал на данные Всемирной метеорологической организации, согласно которым все эти пожары вырабатывают в месяц столько углекислого газа, сколько Швеция вырабатывает за год.

Напомним, что в сентябре 2014 года Ди Каприо был назначен посланником ООН по климатическим вопросам.

Между тем, власти Красноярского края, Иркутской области и республики Бурятия ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Синоптики прогнозируют, что дым от них может накрыть Москву в случае появления антициклона.

Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия, а также в Иркутской области.